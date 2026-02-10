ЗСУ пішли у наступ на півдні?

9 лютого російські Z-воєнкори почали масово повідомляти про «контрнаступальні дії» ЗСУ на стику Дніпропетровської та Запорізької областей – нібито на тлі відключення терміналів Starlink на фронті у армії РФ.

«ЗСУ кинули у бій підрозділи семи полків та трьох бригад і активно застосовують бронетехніку», – зазначив один із російських військових каналів.

Цю інформацію спростував речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у коментарі РБК-Україна.

За його словами, мапи російських мілблогерів дуже відрізняються від мап українського Генштабу на користь армії Росії – і інформація про «контрнаступ» Сил оборони покликана виправдати попередні заяви про захоплення українських населених пунктів.

«Ми, своєю чергою, дійсно проводимо розвідувально-пошукові дії – щодня до двох десятків – для виявлення їхніх інфільтраційних диверсійних груп. Ми провели всюди зачистки», – заявив Волошин.

Так само заяви про наступ України прокоментувала і в американському Інституті вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 9 лютого.

Там нагадали, що російські «воєнкори» раніше скаржилися на систематичну практику командування армії РФ подавати неправдиві звіти керівництву про нібито наступальні дії.

Проте оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у своїх соцмережах 10 лютого повідомив, що «на цілій низці ділянок у Південній операційній зоні ЗСУ контратакували передові позиції противника, є певні результати».

Вранці 10 лютого Генштаб повідомив про 21 атаку армії Росії на Гуляйпільському напрямку.

