ЗСУ відкинули армію РФ біля трьох населених пунктів

Сили оборони відкинули російську армію біля трьох населених пунктів – Вишневого, Вербового і Тернового. Про це вранці 18 лютого повідомив проєкт DeepState. Ці селища і села розташовані на стику трьох областей – Донецької, Дніпропетровської та Запорізької, і в зведеннях Генштабу ця ділянка називається Олександрівським напрямком.

З огляду на мапи, ЗСУ зрізали кілька маленьких «клинів» – міні-плацдармів армії РФ – які простягнулися у бік першого відносно великого населеного пункту Дніпропетровської області Покровського.

Інформація про контрнаступальні дії Сил оборони на півдні України почала з'являтися в середині минулого тижня. Про неї повідомляли Z-військові кореспонденти, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, а також американський Інститут вивчення війни. 17 лютого їх підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомивши про «результативні контратакуючі, штурмові дії» навколо Гуляйполя.

Вранці 18 лютого Генштаб повідомив про 6 атак армії Росії за добу на Олександрівському напрямку і аж про 31 штурм – на Гуляйпольському. Останній – найгарячіший на всьому фронті.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Українські війська здійснюють «локалізовані та опортуністичні контратаки» поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей, ймовірно, користуючись блокуваннями терміналів Starlink та Телеграмом для російських військ. Про це йшлося у звіті Інституту дослідження війни ще від 12 лютого.

Станом на 16:00 годину 18 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська продовжують спроби «просуватися вглиб території України на деяких ділянках фронту», найбільш активно – на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

«Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. Від початку доби кількість атак агресора уже становить 102», – йдеться в ньому.

Зокрема, російська армія двічі атакувала на Південно-Слобожанському напрямку, в бік Вільчі та Фиголівки. Наразі, додає командування, спроби РФ просуватися вперед не спостерігаються.

Одна атака мала місце на Куп’янському напрямку. На Лиманському напрямку українські війська відбили шість спроб російських загарбників просунутися в бік Твердохлібового, Рідкодуба, Дробишевого, Ставків та Зарічного.

Бойові дії фіксувалися на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 27 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новопідгородне. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 26 атак», – повідомляє командування.

Армія РФ шість разів наступала на Олександрівському напрямку, дві штурмові дії тривають.

На Гуляйпільському напрямку від початку дня відбулося 38 атак у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси. Штаб уточнює, що шість штурмів іще тривають.