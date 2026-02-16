ЗСУ йдуть у контратаку на Запорізькому фронті

Сили оборони провели контрнаступальні дії на ряді ділянок навколо Гуляйполя та Запоріжжя. Про це 15 лютого повідомив у своїх соціальних мережах військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. За його даними, ЗСУ змогли вибити російську армію з низки сіл навколо Покровського Дніпропетровської області та Тернового Запорізької, а також на північ і захід від Гуляйполя та на південь від Запоріжжя.

«Таким чином, можна стверджувати, що за минулий тиждень ЗСУ змогли на Гуляйпільському та Запорізькому напрямках, якщо не повністю зупинити російський наступ, то фактично звести його до тактичного мінімуму, і то – тільки на окремих відносно вузьких ділянках. Більше того, в результаті цих контратак на певних ділянках ЗСУ змогли відкинути передові підрозділи противника, в деяких випадках на 9–9,5 км», – написав Машовець.

Український Генштаб поки що ніяк не коментував контрнаступальні дії ЗСУ на півдні України – за даними відомства, армія РФ сама там активно йде на штурми. Вранці 16 лютого військові повідомили про 37 атак армії РФ на Гуляйпольському напрямку.

Проєкт DeepState відзначив тільки успіх Сил оборони біля Вербового на південь від Покровського 14 лютого.

