У Севастополі цілу ніч була повітряна тривога, лунали вибухи

У Севастополі в окупованому Криму протягом цілої ночі була повітряна тривога, підконтрольна Росії влада заявила про атаку безпілотників на місто.

Як написав у своєму телеграм-каналі підконтрольний РФ голова Севастополя Михайло Развожаєв, ППО нібито збила 26 дронів. Він також стверджує, що внаслідок атаки загинув чоловік.

«Загинув 30-річний чоловік, який під час атаки перебував на одній із вулиць у районі Камишового шосе. Він отримав осколкове поранення голови та грудної клітки від падіння осколків від збитого БпЛА. Бригада «швидкої допомоги» оперативно прибула на місце на виклик, проводили реанімаційні заходи, але врятувати його не вдалося», – написав Развожаєв.

Крім того, він заявив, що в місті через падіння уламків вибиті шибки у кількох багатоповерхівках, пошкоджені приватні будинки й автомобілі.

Водночас про вибухи в районі Севастополя повідомляв телеграм-канал «Кримський вітер». За повідомленнями читачів каналу, російська ППО активно працювала в районі аеродромів «Бельбек» і «Кача». Про наслідки атак щодо них поки невідомо. Українські військові ці повідомлення не коментували.

Від 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання у військові об’єкти, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.