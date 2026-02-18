Окупований Крим перетворюють на головну школу операторів дронів?

Російська влада окупованого Криму вибудувала в регіоні відповідну інфраструктуру для повного циклу підготовки бійців для військ безпілотних систем, тим самим визначивши військовою спеціалізацією регіону підготовку військових кадрів для армії Росії. Деталі такої військової спеціалізації розповіли проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії кримські експерти.

За інформацією Сергія Аксьонова, Крим є єдиним регіоном на підконтрольній Кремлю території, де вибудуваний повний цикл навчання БпЛА-технологій, «починаючи з відбору талановитих школярів та студентів і закінчуючи здобуттям професії та включенням до кадрового резерву».

У Криму активно підтримують створення навчальної інфраструктури безпілотних систем. Наприклад, найкращим підприємцем окупованого Криму визнано Максима Данієляна – засновника соціального навчального центру безпілотних апаратів у Феодосії.

Російські ЗМІ повідомляють, що в Криму створений навчальний центр для операторів БпЛА, більшого за який немає в жодному з регіонів сусідньої Росії. Повний курс навчання оператора БпЛА в цьому центрі триває понад 50 днів, його пройшли вже більше ніж 1,5 тисячі російських військовослужбовців.

За інформацією експерта Асоціації реінтеграції Криму, доктора юридичних наук Бориса Бабіна, «кремлівські вимоги максимально сприяти набору та підготовці операторів безпілотників були озвучені і головам російських регіонів, і кримському з севастопольським гауляйтерам ще у 2025 році».

Це все супроводжується постійним і практично тотальним пропагандистським супроводом

«Це відбувається як у форматі мілітаризації молоді через усілякі «курси, тренінги, школи», часто у зв'язці з «коледжами та університетами», так і в навчанні військовослужбовців агресора на численних кримських полігонах. Це все супроводжується постійним і практично тотальним пропагандистським супроводом. Нещодавно спливла роль «куратора» цього процесу від Сергія Аксьонова, а саме Станіслава Грецького, який раніше постійно з'являвся в ролі «помічника» кримського гауляйтера «з питань транспорту» і відзначився в паркувальній епопеї із сімферопольським «Гор Транс Сервис». Що стосується кількості підготовлених агресором кадрів та реального масштабування окупантами цієї діяльності, то точну оцінку ситуації дати досить складно», – розповів Крим.Реалії експерт.

Зацікавленість у Москві дуже висока – спиратися на найкращу базу, сформовану в Криму для підготовки фахівців безпілотних систем

За інформацією одного з кримських правозахисників, плани російської влади Криму щодо розвитку кадрової інфраструктури для військ безпілотних систем мають ще амбітніші цілі.

«За інформацією моїх джерел із російського військкомату, зараз із подачі Сергія Аксьонова опрацьовується питання створення в Сімферополі військового училища з підготовки офіцерських кадрів для військ безпілотних систем. Певний час тому Аксьонов збирався відкрити училище прикордонних військ у Сімферополі, але тоді ця ініціатива не знайшла підтримки в МО РФ, враховуючи близькість регіону до фронту і, відповідно, уразливість для ураження. Тепер же зацікавленість у Москві дуже висока – спиратися на найкращу базу, сформовану в Криму для підготовки фахівців безпілотних систем», – розповів Крим.Реалії правозахисник на умовах анонімності.

Аксьонов зробив акцент на розбудові в Криму інфраструктури повного циклу для підготовки таких кадрів зі шкільної лави

За даними активіста міжнародної кампанії #LiberateCrimea із Сімферополя, така спеціалізація регіону обрана особисто російським главою Криму Сергієм Аксьоновим.

«Аксьонов особисто бере участь у всіх питаннях, що стосуються виконання плану з набору контрактників на війну з Україною. Розуміючи всю перспективу розвитку безпілотних систем і те, що туди буде легше набирати бійців в умовах війни, яка затягнулася на роки, він зробив акцент на розбудові в Криму інфраструктури повного циклу для підготовки таких кадрів зі шкільної лави. На наш жаль, він досяг поставленої мети. Наші активісти моніторять ситуацію в Криму, ми на зв'язку з нашим координатором Ескендером Барієвим. І розвиток інфраструктури для підготовки військових у Криму також відстежуємо», – повідомив активіст на умовах анонімності.

На думку радянського дисидента та кримського правозахисника Олега Софяника, «путінська Росія не збирається в найближчій перспективі припиняти свою агресію проти України».

У регіоні активно залучають студентів і навіть школярів до збирання та керування БпЛА, створюючи кадровий резерв

«Цілі Путіна не змінилися – це знищення України як держави Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.

А саме:

оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.

Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.

Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.

Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.. Масштабна підготовка операторів БпЛА в Криму зумовлена поєднанням декількох факторів. Близькість до зони бойових дій, що робить навчання та відправку операторів на фронт максимально швидкими. Центри компетенцій, як-от «Крымский беспилотник», готують фахівців безпосередньо для потреб фронту. У Криму активно створюються центри для підготовки операторів FPV-дронів (дронів-камікадзе), що вказує на ставку на масове виробництво та застосування відносно недорогих, але ефективних ударних безпілотників. У Криму формується комплексна система підготовки, що включає не тільки військові напрями, а й використання дронів у цивільних цілях (сільське, лісове господарство, картографія). У регіоні активно залучають студентів і навіть школярів до збирання та керування БпЛА, створюючи кадровий резерв. Навчальні центри використовують реальні полігони для тренувань, що дає перевагу перед дистанційними курсами в інших регіонах. Таким чином Крим перетворено на ключовий навчальний центр з підготовки операторів БпЛА, орієнтований на швидке забезпечення фронту кваліфікованими кадрами», – прокоментував ситуацію Крим.Реалії правозахисник.

Російська влада повідомляє, що в Криму збільшується кількість охочих вступити на військову службу за контрактом до нового роду військ – військ безпілотних систем. Реклама про набір до цього виду військ регулярно публікується в російських ЗМІ Криму.

Війська безпілотних систем РФ – рід військ Збройних сил Росії, призначений для ведення бойових дій шляхом використання безпілотних систем у повітрі, на воді та на суші. Формування нової структури завершене у III кварталі 2025 року. Про офіційне створення військ безпілотних систем 12 листопада 2025 року повідомив заступник начальника військ полковник Сергій Іштуганов.



