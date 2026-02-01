«Безпечний Крим». Як росіян заманюють на окупований півострів. Кому це треба?

У Росії політика визначає пропаганду, а російська влада на окупованих українських територіях заробляє на поширенні визначених меседжів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підконтрольна Москві влада Криму особливо активно рекламує півоострів як курорт. Щороку такі іміджеві заходи обходяться у десятки мільйонів рублів. І навіть тепер, коли у Криму практично немає жодної тихої ночі, представників туріндустрії знову кличуть до Криму на екскурсії та дегустації, не згадуючи про регулярні повітряні атаки ЗСУ на місцеві військові об’єкти РФ.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зібрав інформацію про це.

Четвертий рік Крим є прифронтовим регіоном, де регулярно відбуваються ракетні та дронові атаки по військових об’єктах РФ з боку Сил оборони України. Підконтрольна Москві місцева влада з меншим не менш переконує росіян, що Кримський півострів – це курортна територія, де відпочивальники можуть почуватися в безпеці. На це вони щороку витрачають мільйони рублів, просуваючи Крим на російських майданчиках та оплачуючи публікації про нього у ЗМІ та блогах.

Іміджеву кампанію для Криму планують і цього року. Найближчі заходи, на яких російських туристів переконуватимуть у безпеці та комфорті відпочинку на Кримському півострові, обійдуться мінімум у три мільйони рублів.

Готелі та дегустації

Цього року в Міністерстві курортів і туризму російського уряду Криму мають намір витратити 1,7 мільйона рублів на організацію інформаційного туру Кримським півостровом для російських журналістів та блогерів, повідомляється на російському порталі держзакупівель.

Метою інформаційного туру є «формування образу Криму як регіону, сприятливого для туризму та оздоровлення», просування його курортно-туристичних можливостей, презентація туристичних продуктів та позиціювання регіону як «привабливого, доступного, безпечного, цілорічного туристичного напрямку», йдеться у тендерній документації.

У програмі тижневого інфотуру передбачаються майстер-класи та дегустації, а також відвідування не менше ніж трьох туристичних об’єктів.

Організатор зобов'язується забезпечити групі з 15 учасників проживання у кримських готелях на береговій лінії або в історичній частині населених пунктів, оплату залізничних квитків, триразове харчування та трансфер.

Раніше умовою для учасників подібних інфотурів було створення матеріалів у соцмережах та ЗМІ про Крим для залучення уваги туристів і професійної туристичної спільноти. Цього року такої вимоги в документах немає.

Терміни інфотуру та виконавець послуг з його організації наразі невідомі.

Кримські фото, чай та солодощі

У мільйон рублів можуть обійтися цього року «Дні Криму» у Воронежі та Ростові-на-Дону. Їх у Мінкурортів і туризму російського уряду Криму планують провести для популяризації кримського туризму на внутрішньому ринку сусідньої Росії.

Заходи проведуть для представників турбізнесу, профспілкових організацій та промислових підприємств Воронезької, Ростовської областей, сказано в документації торгів.

У межах «Днів Криму» плануються кримська фотовиставка, презентації кримських курортів та не менше ніж два кава-брейки для щонайменше пів сотні осіб.

«Меню кожного кава-брейку має містити кримський чай, кримські солодощі, кримські сири та інше», – йдеться в документах закупівлі.

Подібні заходи російська влада практикувала і в попередні роки. «Дні Криму» проводили в Єкатеринбурзі, Новосибірську та Москві. У результаті цих заходів російська влада Криму розраховує підвищити привабливість турпродуктів Криму та збільшити турпотік до регіону.

Про регулярні повітряні тривоги в Криму та атаки Сил оборони України по російських військових об'єктах на цих іміджевих заходах, як правило, не розповідають. Заручниками такої політики замовчування у 2023 році стали російські відпочивальники на пляжі Учкуївка в Севастополі, а у 2022 році – пляжники Новофедорівки.

Чи дочекається Крим своїх мільйонів туристів?

У боротьбі за турпотік під час війни Росії з Україною підконтрольна Кремлю влада Криму щороку організовує безліч подібних заходів. Чи виправдовують вони очікування, достеменно невідомо.

Російська влада Криму щороку заявляє про прийом на півострові кількох мільйонів туристів. Але перевірити це неможливо.

Достовірність підрахунків туристів у Криму є сумнівною. Посадовці, як правило, враховують у курортній статистиці всіх, хто в'їжджає до регіону, включаючи росіян, які переїхали туди на постійне проживання і за рахунок яких значно зросло його населення після 2014 року, стверджують експерти та спостерігачі. Визначити, скільки з них дійсно приїжджають на Кримський півострів з туристичною метою, складно.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Криму фіксують провальні курортні сезони. Місцевий турбізнес виживає на федеральних дотаціях. На тлі цих негативних тенденцій завантаження місцевих пансіонатів, санаторіїв та готелів дедалі частіше забезпечують за рахунок російських бюджетників.

Ключовою проблемою для кримських курортів поряд із поганим сервісом є логістика. Вона значно ускладнилася після того, як російська влада закрила аеропорт «Сімферополь» через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У російських туристів залишаються лише сухопутні шляхи на Кримський півострів. Але на такі подорожі доводиться витрачати в середньому добу в дорозі та простоювати в кілометрових чергах біля мосту через Керченську протоку.

Про успіхи сезонів у Криму почали заявляти після того, як влада РФ закрила російські курорти через їхнє масштабне забруднення мазутом із танкерів «Волгонефть», що зазнали аварії в Керченській протоці наприкінці 2024 року. У разі відкриття курортів російської Анапи Крим може втратити частину свого турпотоку, прогнозують російські туроператори.