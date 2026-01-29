Гіперзвукові ракети з окупованого Криму. «Циркон», його секрети та реальні можливості

Російські військові знову запустили із окупованого Росією українського Криму ракети «Циркон» по цілях на материковій Україні, повідомили українські військові.

Що відомо про цю зброю і чи можуть Сили оборони України їй протидіяти? З’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Повітряні сили ЗС України повідомили 20 січня, що вночі війська РФ атакували Україну з території окупованого Криму однією протикорабельною ракетою 3М22 «Циркон». Про те, чи була ця ракета збита, не повідомляється.

«Циркон» прямував до чітко визначеної цілі на території Вінницької області, повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Військовий додав, що «ворог намагається бити по об’єктах енергетики». Він нагадав, що «Циркон» летить за балістичною траєкторією.

«Ми вже такі ракети раніше збивали… Щоб збивати такі ракети, потрібно мати відповідні засоби в потрібний час у потрібному місці», – сказав Ігнат.

Водночас начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна зазначила, що внаслідок нічної російської атаки сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

24 січня росіяни вдарили двома «Цирконами» з Криму під час атаки по Києву та області, повідомили в Повітряних силах. Ці ракети також не були збиті.

Кримський плацдарм «Циркона»

Окупований Крим – це єдине місце, звідки РФ запускає ракети типу «Циркон» по цілях на материковій частині України.

Попередні дві ракети «Циркон» Росія запустила по місту Суми, 14 листопада та 21 серпня 2025 року. Восени в.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що «Циркон» влучив «по околицях міста в дорожнє покриття». Тоді в Повітряних силах підтвердили, що збити її не вдалося. А представник ПС Юрій Ігнат припустив, що росіяни «випробовують ракету в бойових умовах». Запуск «Циркона», який Росія здійснила 21 серпня 2025 року також по Сумах, за даними українських військових, «успіху не мав».

«Це був 14-й запуск ракети 3М22 «Циркон», і він знову показав низьку ефективність цієї гіперзвукової ракети зі списку «вундерваффе Путіна», – повідомили журналісти українського видання Defense Express. (Вундерваффе в перекладі з німецької – «диво-зброя» – ред.).

Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ на умовах анонімності розповів Крим.Реалії, чому Кримський півострів використовується російською армією як основний плацдарм для запуску ракет «Циркон».

«Головна причина, чому саме з Криму росіяни стріляють «цирконами» – це висока захищеність півострова в плані протиповітряної оборони. Крутіша ППО, мабуть, тільки навколо російської столиці, Москви. Для запуску використовують комплекси «Бастіон» і росіяни їх дуже бережуть, виводять на позицію безпосередньо перед завданням ударів, після цього одразу ховають», – стверджує експерт.

За словами офіцера запасу, «Бастіон» – це береговий ракетний комплекс. Призначений для ураження надводних кораблів різних класів в умовах інтенсивної вогневої та радіоелектронної протидії. Після початку війни проти України Росія почала застосовувати цей протикорабельний комплекс для стрільби по наземних цілях, використовуючи ракети «Онікс».

Пересувні комплекси «Бастіон» переміщуються переважно територією мису Тарханкут у західному Криму і звідти завдають ударів.

«Досить часто «Бастіон» виходить на стартовий майданчик у районі мису Тарханкут і завдає ударів. Це найбільш висунута частина Кримського півострова на північний захід, кілька кілометрів, десятків, але це теж додає радіус для обстрілу», – розповідав в інтерв’ю Крим.Реалії керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

Також раніше OSINT-аналітики виявили позиції для російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у Севастополі.

Зокрема, OSINT-проєкт Radio & Nukes у соціальній мережі X опублікував супутникові знімки авіабази ЧФ РФ на мисі Херсонес у Севастополі, на яких можна побачити, ймовірно, пускову установку К-300П «Бастіон-П».

Про те, що мобільна пускова установка для «Циркона» створюється в НПО «Машиностроение» у підмосковному місті Реутові, повідомляло російське агентство ТАРС у травні 2022 року. Розробка велася на базі самохідних пускових установок «Бастіон», що запускають ракети «Онікс». Транспортно-пускові контейнери ракет «Онікс» та «Циркон» мають аналогічні габарити.

Гіперзвукова та неточна

Навесні 2024 року на озброєнні російської армії перебувало близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 «Циркон», при цьому темпи виробництва цих ракет – до 10 одиниць на місяць, повідомляло Головне управління розвідки. Новіших повідомлень про стан виробництва цього виду ракет у відкритому доступі немає.

«Ракета 3М22 «Циркон» – гіперзвукова, її швидкість, за повідомленнями російських ЗМІ, може досягати дев’яти Махів (число Маха, співвідношення швидкості тіла до швидкості звуку в конкретному середовищі – ред.) – це приблизно одинадцять тисяч кілометрів на годину. Підлітний час до цілі дуже малий, а з урахуванням того, що вона летить за балістичною траєкторією, збити цю ракету можна лише на кінцевій ділянці, коли швидкість зменшується вдвічі. Тобто зенітні ракетні комплекси Сил оборони України мають перебувати недалеко від точки, куди націлений «Циркон», – розповів військовий експерт із Криму про особливості нової російської зброї.

Низьку точність «Циркона» військові оглядачі відзначали й раніше. Так, Defense Express вказує, що атаки цією ракетою виявляються неефективними. Журналісти з посиланням на експертів, які досліджували уламки ракети, відзначають її низьку точність і слабку бойову частину.

«Ракети «Циркон» традиційно демонструють дуже низьку точність у поєднанні з малою бойовою частиною, що виявило найбільше шахрайство Міністерства оборони Росії», – зазначили аналітики видання.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що росіяни використовують технологію прямоточного повітряного двигуна понад пів сотні років, і вона застосовувалася на різних типах ракет.

«А ось гіперзвуковий прямоточний двигун, який встановлений на «Цирконі», – це дуже велика проблема. Адже підтримувати горіння, реактивний струмінь на гіперзвукових швидкостях дуже складно. Росіяни довго возилися з гіперзвуковим двигуном, який на великих висотах може розвивати швидкість приблизно 8–9 Махів», – пояснив військовий експерт.

На бойове чергування ракета «Циркон» стала у росіян нещодавно. Також ще не можна говорити, як зауважив полковник ЗСУ в запасі, що вони випускають серійні партії цих ракет.

«Ще йдуть серйозні випробування, передсерійні, тому що ракета ще сира за механізмом запуску», – підкреслив він.

Водночас підполковник запасу ЗСУ з Криму акцентує на тому, що «Циркон» за своїм призначенням – ракета протикорабельна і її використання по наземних цілях може свідчити не лише про модифікацію, а й про банальну відсутність ракет інших типів для атак по Україні.

«Попри всілякі схеми обходу західних санкцій та отримання з їхньою допомогою необхідних імпортних комплектуючих, виробництво ракет у РФ все ж не може працювати з продуктивністю, достатньою для забезпечення потреб армії. Можливо, використання «Циркона» по наземних цілях – це з розряду «вистрілити хоч чим-небудь», – припускає військовий експерт.

Російська гіперзвукова протикорабельна ракета 3М22 «Циркон» (класифікація МО США та НАТО SS-N-33) прийнята на озброєння 4 січня 2023 року. Цією ракетою планується замінити важку протикорабельну ракету П-700 «Граніт». Спочатку передбачалося, що носіями ракети стануть важкі атомні ракетні крейсери проєкту 1144 та атомні підводні човни проєкту 949А «Антей».

У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив, що ракета «Циркон» здатна розвивати швидкість «близько 9 Махів на дальність понад 1000 км» і що «Циркон» може знищувати як морські, так і наземні цілі. Він також повідомив, що застосування нової ракети передбачено з кораблів та підводних човнів, які вже виготовлені або будуються під ракетні комплекси «Калібр».

Точні тактико-технічні характеристики «Циркона» засекречені. У відкритих джерелах можна знайти такі дані:

дальність: близько 1000 км;

довжина: 8–9,5 м (на підставі габаритів пускової установки 3С14 та ракет, що також запускаються з неї);

швидкість: до 8 M на висотній ділянці;

висота балістичної траєкторії: 30–40 км;

вага бойової частини: 300–400 кг.

Водночас військові аналітики не підтверджують заявлені характеристики і вважають їх радше пропагандою російської диво-зброї.

Група Monitor, яка займається відстеженням пусків російських ракет, повідомила про можливе застосування ракети «Циркон» 7 лютого 2024 року: «Подолання гіперзвукового рубежу не відзначали, характеристики польоту схожі на гібрид «Кинджала» та «Онікса».

Також головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що насправді про швидкість цієї ракети слід розуміти кілька нюансів.

«Наше видання отримувало з власних джерел інформацію про швидкість ракети «Циркон», яка була виявлена під час її запуску, під час атаки на Київ. І вона складається з таких даних. Маршева ділянка «Циркона» (тобто та ділянка, на якій він проходить більшу частину часу польоту на значній висоті у кілька десятків кілометрів – ред.) – це М5,5. Коли «Циркон» наближається до цілі, він заходить у піке і короткочасно розганяється до М7,5. Вже ближче до землі він має швидкість М4,5», – пояснив Катков.

Експерти зазначають, що, попри заявлену швидкість, ракети можуть бути перехоплені сучасними системами ППО, як-от Patriot або SAMP/T, а також піддаватися пригніченню засобами радіоелектронної боротьби, що ставить під сумнів їхню репутацію «вбивць авіаносців».

7 лютого 2024 року ППО України збила «Циркон» на швидкості 2,5 тис. км на годину (2 Махи), повідомив директор Київського НДІ судових експертиз Олександр Рувін.

Уранці 25 березня 2024 року українські військові знищили дві з двох запущених по Києву ракет «Циркон».

У збитому «Цирконі» українські експерти виявили імпортні комплектуючі. «Два чипи американських, – пояснив телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее Время», створеній Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, керівник лабораторії військових досліджень Київського НДІ судових експертиз Андрій Кульчицький. – Тобто є ракета 2023 року, з переходом на 2024-й і застосування у 24-му. А елементна база знову вся імпортна».

А Україні для збиття «цирконів» потрібні ракети до комплексів Patriot та SAMP/T.