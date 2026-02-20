«Конфлікт трьох покидьків»: Росія судить одного з організаторів «русской весны» Губарєва

Кремль переслідує чергового лідера «русской весны» на Донбасі: Павла Губарєва звинуватили в дискредитації російської армії. Він – один із засновників угруповання «ДНР», у 2014-му його називали «народним губернатором», Губарєв загалом – один із найбільш упізнаваних персонажів початку російської агресії на Донбасі. Зараз він веде власний блог та критикує окупаційну владу Росії на Донбасі.

Розбірки в середовищі «зет-блогерів» – постійне явище. Переслідують їх переважно за критику управління та корупції в російській армії. Когось – на словах, когось – юридично. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснюють, чому Кремль закриває рота тим же, хто за нього бореться.

На одного із лідерів «русской весни» на Донбасі – Павла Губарєва в РФ склали адмінпротокол за звинуваченням у дискредитації армії, його справу 18 лютого зареєстрували в Таганському районному суді Москви. Покарання передбачає штраф 30-50 тисяч рублів (17-28 тисяч гривень), а у разі повторних порушень – кримінальну відповідальність.

Сам Губарєв у розмові з виданням РБК заявив, що нібито не знає, із чим пов'язане складання протоколу. Але припустив, що «комусь не сподобалися його тексти».

Павло Губарєв – уродженець Сіверськодонецька. У 2014 році, коли російські збройні формування вторглися до Донецької області, був одним із лідерів так званого «народного ополчення». Тоді ж він проголосив себе «народним губернатором», проте офіційної посади у структурі угруповання «ДНР», підтримуване Росією і визнане в Україні терористичним, так і не отримав. Після початку вторгнення в 2022 році Губарєв вступив до лав російської армії як рядовий і брав участь у боях, у тому числі на Київському та Харківському напрямках. Також Павло Губарєв перебуває під санкціями України, країн ЄС, Швейцарії, Великобританії, США, Японії, Австралії та Нової Зеландії.

Кого критикував Губарєв?

Павло Губарєв є формальним головою «Клубу розгніваних патріотів» – радикально-провоєнного російського об'єднання, яке навесні 2023 року створив Ігор Гіркін (псевдо – Стрєлков) – громадянин Росії та колишній «міністр оборони» угруповання «ДНР».

Це «крило» так званих «зет-патріотів», які підтримують війну проти України, але різко критикують Кремль та військове керівництво через те, як вона ведеться. На пресконференції «клубу» Губарєв заявляв про об'єднання однодумців, які бажають перемоги Росії у війні та бажання бути політичною силою.

Після арешту Ігоря Гіркіна, якого зрештою засудили за «екстремізм», Губарєв був затриманий, коли вийшов із одиночним пікетом до будівлі суду, де обирали запобіжний захід соратнику. Однак згодом його відпустили.

А після заяви Гіркіна з тюрми про намір самовисування кандидатом у президенти Губарєв відрікся від колишнього соратника.

Проте у своїх дописах в Telegram та в різноманітних інтернет-ефірах Павло Губарєв своєї позиції не змінив. Він говорить про проблеми на фронті, неграмотне управління військами, конфлікти в середині війська, скаржиться на «м'ясні штурми», великі втрати в російській армії і запевняє, що влада РФ не рахується з цими втратами.

Губарєв відкрито каже про дезертирство в російських лавах, коли з фронту тікають і «герої» Росії, і завербовані засуджені, які навмисно вчиняють злочини, щоб потрапити знову під слідство та уникнути загибелі. Він звинувачує російські «владні кабінети» за непродуманий план «СВО» Так в Росії називають війну проти України, через що Росія застрягла у війні та не може з неї вийти.

«Ці так звані критики намагаються дотримуватися принципу: «цар добрий, а бояри погані», хоча Губарєв дуже близько наближається до тієї межі, де можна покритикувати, трошки там заїкнутися за Путіна, але зовсім трохи», – каже журналістка «Реальної газети» Олена Фетісова.





Разом із тим Губарєв стверджує, що російській армії треба здобути суб’єктність. І закликає військо не складати зброю у разі підписання домовленостей про замороження війни.

Хто може стояти за доносом?

Окрім критики ведення війни, Губарєв неприязний до поставленого Росією очільника окупованої Донеччини Дениса Пушиліна. Він звинувачує його в розкраданні бюджету, призначеного на постачання питної води у Донецьк. Та підтримує ще одного засновника угрупування «ДНР» Андрія Пургіна, який теж розповідає про оборудки з водою в Донецьку.

Олена Фетісова каже, що, за однією із версій, за доносом на Губарєва може стояти саме Пушилін.

«Цей оборот – заробіток на воді оцінюється приблизно в 7 мільярдів рублів на рік. Жителі окупації розуміють, що такий оборот не може існувати без відома Пушиліна, і що, швидше за все, це він організовує продаж води і сам отримує від цього надприбутки», – пояснює вона.

За ще однією версію, на Губарєва заявив хтось із наближених до Апті Алаудінова –командира спеціального загону «Ахмат» та заступника начальника головного військово-політичного управління Міноборони РФ.

Влітку 2025 року між чеченським військовим Алханом Берсаєвим та бійцем ММА з націоналістичними поглядами Максимом Дівнічем сталася бійка у басейні в Луганську, яка швидко перейшла в інтернет-суперечки в середовищі «зет-блогерів». Губарєв публічно вступився за Дівніча, а Алаудінов – за Берсаєва.

«Алаудінов почав звинувачувати Губарєва, називав його всякими поганими словами, а Губарєв прямо назвав Алаудінова фашистом», – розповідає Олена Фетісова.

У своєму дописі про відкриту адмінсправу Павло Губарєв натякає на ймовірного заявника, називаючи його «неофітом алаудінівської екуменічної церкви».

Після появи адміністративної справи проти Павла Губарєва реакції від помітних так званих «зет-блогерів», «воєнкорів» чи публічних персон в Росії наразі немає. Нічого відкрито не сказали на захист Губарєва і його однодумці по «Клубу розгніваних патріотів».





Кого ще зі «своїх» переслідують в РФ

Росія має мережу провоєнних телеграм-каналів, частина з них критикує російське військове командування і розповідає «окопну правду», вона знаходиться у своєрідній внутрішній опозиції до важковаговиків російської пропаганди, якими вважають, наприклад, Володимира Соловьйова чи Маргариту Симоньян, які тримаються у руслі офіційної політики Кремля.

Хто ще «в опалі» до влади:

«Зет-блогер» Роман Альохін писав про проблеми постачання у війську, проблеми мобілізації, неефективність командирів, а також погану підготовку російських фортифікацій та оборони у Курській області, збирав кошти на підтримку війська. Зрештою його звинуватили в спекуляції на зборах для російської армії і оголосили «іноагентом». Альохін написав, що більше не вестиме свій канал і не займатиметься підтримкою «СВО».

писав про проблеми постачання у війську, проблеми мобілізації, неефективність командирів, а також погану підготовку російських фортифікацій та оборони у Курській області, збирав кошти на підтримку війська. Зрештою його звинуватили в спекуляції на зборах для російської армії і оголосили «іноагентом». Альохін написав, що більше не вестиме свій канал і не займатиметься підтримкою «СВО». Тетяна Монтян , проросійська активістка-втікачка, яка раніше працювала адвокаткою в Україні. Вона постійно критикувала ставлеників Кремля на окупованому Донбасі та у стрімах розповідала про крадіжки на закупках для війська і втрати на фронті. Російський телеведучий Володимир Соловйов заявив, що блогерка «крила матом його президента» (йдеться про Володимира Путіна). У результаті у 2025-му її внесли до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу.

, проросійська активістка-втікачка, яка раніше працювала адвокаткою в Україні. Вона постійно критикувала ставлеників Кремля на окупованому Донбасі та у стрімах розповідала про крадіжки на закупках для війська і втрати на фронті. Російський телеведучий Володимир Соловйов заявив, що блогерка «крила матом його президента» (йдеться про Володимира Путіна). У результаті у 2025-му її внесли до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу. Ідеолог і засновник угруповання «ДНР» Андрій Пургін заявив, що проти нього порушили адміністративну справу та збираються заарештувати за наказом Дениса Пушиліна через те, що він розповів правду, як ставленик Кремля на Донеччині збагатився на продажі води з величезною націнкою.

заявив, що проти нього порушили адміністративну справу та збираються заарештувати за наказом Дениса Пушиліна через те, що він розповів правду, як ставленик Кремля на Донеччині збагатився на продажі води з величезною націнкою. Анастасія Кашеварова, «воєнкор» – критикувала мобілізацію до російської армії, підготовку, екіпірування та забезпечення. Писала, що російська армія відправляє на передову поранених солдатів. Вона отримала хвилю критики і цькування зокрема від Володимира Соловьйова.

– критикувала мобілізацію до російської армії, підготовку, екіпірування та забезпечення. Писала, що російська армія відправляє на передову поранених солдатів. Вона отримала хвилю критики і цькування зокрема від Володимира Соловьйова. Ігор Гіркін (Стрєлков) – критикував Кремль, Володимира Путіна та Міноборони РФ за те, що вони недостатньо активно ведуть війну. Зараз він засуджений до чотирьох років колонії за публічні заклики до екстремізму.

Зазвичай, коли хтось із критиків попадає в опалу, цькувати його підключаються саме блогери з великою аудиторією та точкою зору у межах офіційної кремлівської політики. Найчастіше не оминає таких скандалів Володимир Соловйов. Суперечки та взаємні звинувачення в середовищі «зет-патріотів» – явище не поодиноке.

«Це така «зет-публіка», яка намагалася якось дорватися до якихось зборів, намагалася заробити якийсь медійний капітал. І з іншого боку, власне, їхня інша «зет-публіка», яка більше така провладна, яка входить у сітку Соловьйова. Одні «зет-блогери» поїдають інших «зет-блогерів»», – пояснює Олена Фетісова.

