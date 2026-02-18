Росія: ексватажка «ДНР» Губарєва звинувачують у «дискредитації армії РФ»

На одного з лідерів проросійських бойовиків у 2014 році та самопроголошеного «губернатора» окупованої РФ частини Донецької області Павла Губарєва склали адміністративний протокол про «дискредитацію» російської армії – про це повідомили російські медіа з посиланням на дані Таганського суду. Першим на це звернуло увагу видання «РБК».

Сам Губарєв у розмові з виданням повідомив, що не знає, з чим пов’язаний протокол, але припустив, що «комусь не сподобалися його тексти».

«Чи є це чиїмось наміром, не знаю, можу тільки припускати, що декому не сподобалися мої тексти. Факт оцінюю як безпросвітну дурість. Жодних наслідків для себе не чекаю», – сказав він.





11 лютого Губарєв звинуватив призначеного російською владою «голову» окупованої частини Донецької області Дениса Пушиліна в розкраданні бюджету, призначеного на постачання питної води до окупованого Донецька.

Губарєв – уродженець Сєвєродонецька та соратник громадянина Росії, колишнього міністра оборони так званої «ДНР» Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). 2014 року, під час проросійських мітингів у Донецьку, він оголосив себе «народним губернатором» Донецької області.

Після вторгнення російських військових до України він зайнявся організацією ополчення та вербуванням людей до так званої «Народної міліції «ДНР». Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вступив на службу в російську армію.

Під час суду над Стрєлковим у кримінальній справі про заклики до «екстремістської діяльності» Губарєв організував для нього групу підтримки. 2023 року він виходив у пікети на підтримку Стрєлкова до будівлі суду і був затриманий. Згодом російське видання «Комерсант» писало, що Губарєва перевіряють на екстремізм за дописи в його телеграм-каналі. У ньому він також критикує дії Міноборони РФ та нинішню владу «ДНР».