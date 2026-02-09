У РФ уперше засудили за «дискредитацію армії» через лайк у YouTube. Штраф отримав громадянин України

Суд міста Ковдор Мурманської області Росії оштрафував пенсіонера Василя Йовдія за статтею про «дискредитацію» армії, звернуло увагу видання «Верстка». Чоловік є громадянином України із російською посвідкою на проживання. Приводом до складення протоколу стали лайки під відео «іноземних агентів» на відеосервісі YouTube. Це перший такий випадок у Росії.

У рішенні суду вказано, що Василь Йовдій дивився YouTube із телефона та залишав «схвальні коментарі – реакції у вигляді лайків». Про які саме ролики йдеться, невідомо, але уточнюється, що авторами двох із них були «іноагенти». В одному з відео йшлося про смерть начальника російських військ РХБЗ Ігоря Кириллова під час вибуху електросамоката.

Протокол про «дискредитацію» щодо пенсіонера склали після перевірки прикордонного управління ФСБ. Силовики під час огляду телефона Йовдія зайшли до програми YouTube і вивчили розділ «Відео, які сподобалися». Суд визнав дії чоловіка «публічними» та призначив штраф 30 тисяч рублів. Звичайним користувачам на YouTube неможливо побачити, хто саме ставить лайки під відео.