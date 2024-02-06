YouTube заблокував облікові записи російської державної телерадіокомпанії ВДТРК

Адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала кілька десятків регіональних каналів Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК), серед них – канали редакцій у Ростові-на-Дону, Пскові, Вологді та Мурманську. Офіційно про причини блокування поки не повідомлялося.

Раніше відеохостинг видалив канал російського кінорежисера Микити Михалкова «БесогонTV» «за численні порушення правил щодо дискримінаційних висловлювань».

Загалом YouTube після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заблокував уже сотні російських каналів, зокрема, облікові записи Ради федерації, Держдуми, телеканалів «Россия 24», Russia Today, Першого каналу, ведучого Володимира Соловйова.

Останнім часом у Росії все частіше звучать заклики заблокувати відеохостинг YouTube на території країни. З такою вимогою виступали члени Ради федерації та депутати Держдуми. Торік із цього приводу звертався до Генпрокуратури засновник так званої приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин. Також він вимагав визнати діяльність компанії Google, яка володіє YouTube, небажаною на території Росії.