Київ просить Google і YouTube не видаляти відео про Крим на вимогу Росії

Міністерство інформаційної політики України повідомило компаніям Google і YouTube про «спроби зловживання російською стороною інструментами сервісу відеохостингу YouTube з метою обмеження свободи слова».

У листі, копію якого має у своєму розпорядженні проект Радіо Свобода Крим.Реалії, українське міністерство нагадало про анексію Росією Криму й окупацію територій Донецької і Луганської областей, здійснені «шляхом відкритої збройної і гібридної агресії».

«Протягом цих років Росія продовжує цілеспрямовану політику репресій і переслідування громадян України, які проживають у цих регіонах, придушення будь-яких проявів свободи мислення і критичного ставлення до окупаційної влади», – йдеться в документі.

У Міністерстві інформаційної політики України відзначили, що в останні роки Росія використовує правила спільноти YouTube з метою видалення інформації, яка «висвітлює реальну ситуацію в окупованому Криму, зокрема, в частині переслідування громадян України, які мимоволі стали заручниками нелюдського режиму Росії».

Як приклад в українському міністерстві назвали лист від служби юридичної підтримки YouTube кримському «Центру журналістських розслідувань», в якому відеохостинг вимагає видалити відео про кримськотатарського правозахисника Емір-Усеїна Куку, якого Росія утримує в ув’язненні. При цьому юридична підтримка YouTube посилається на відповідний лист російського «Роскомнагляду».

У Мінінформі відзначили, що відео не містить будь-яких порушень або закликів, а зареєстрований в Україні «Центр журналістських розслідувань» не підпадає під юрисдикцію Росії, тому скарга «Роскомнагляду» «носить свідомо не правдивий і маніпулятивний характер, спрямований на приховування правди про злочини Росії та зловживання правилами співтовариства YouTube в інтересах Кремля».

Раніше «Центр журналістських розслідувань» оприлюднив копію листа від служби юридичної підтримки YouTube з вимогою видалити відео, яке, за заявою «Роскомнагляду», «містить заклики до здійснення екстремістської діяльності».

У службі юридичної підтримки YouTube поки що публічно не коментували заяву Міністерства інформаційної політики України.

Представник «Роскомнагляду» Вадим Ампелонський раніше заявив, що компанія Google заплатила штраф у 500 тисяч рублів (близько 7500 доларів) за порушення російського законодавства.

Закон, який зобов'язує пошукові системи підключатися до реєстру заборонених сайтів, діє в Росії з літа 2018 року.

У Росії заборонені до розповсюдження матеріали, внесені до федерального списку екстремістських. У цьому списку – понад 4500 позицій. Крім того, «Роскомнагляд» блокує сайти, за якими ухвалене судове рішення про те, що вони порушують законодавство.