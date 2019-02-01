«Роскомнагляд»: Google заплатив півмільйона рублів штрафу

Компанія Google заплатила штраф у 500 тисяч рублів (близько 7500 доларів) за порушення російського законодавства, повідомив речник російського медіарегулятора «Роскомнагляд» Вадим Ампелонський.

Пошуковик Google продовжує показувати сторінки і сайти з єдиного російського реєстру забороненої інформації.

«Google сплатив штраф. Гроші надійшли на рахунок», – сказав Ампелонський.

Компанія мала виплатити гроші до 20 лютого.

У грудні 2018 року голова «Роскомнагляду» Олександр Жаров повідомив, що відомство оштрафує Google за невиконання російського законодавства.

Пошуковик Google повинен був підключитися до реєстру заборонених сайтів у Росії, щоб фільтрувати видачу сторінок на запити. При цьому в «Роскомнагляді» заявляли, що претензій до Google не буде, якщо компанія зможе знайти інший спосіб фільтрувати видачу сторінок і без під’єднання до реєстру.

«Роскомнагляд» порушив адміністративну справу проти Google в листопаді 2018 року.

Закон, який зобов’язує пошукові системи підключатися до реєстру заборонених сайтів, діє в Росії з літа 2018 року.

У Росії заборонені до розповсюдження матеріали, внесені до федерального списку екстремістських. У цьому списку – більше ніж 4500 позицій. Крім того, «Роскомнагляд» блокує сайти, щодо яких ухвалене судове рішення про те, що вони порушують законодавство.