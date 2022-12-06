YouTube заблокував ще один канал російської мережі RT

Відеохостинг YouTube заблокував ще один канал російської телевізійної мережі RT (раніше тлумачилося як Russia Today). Ідеться про балканський підрозділ мовника, RT Balkan.

«Їхні (відеохостингу – ред.) дії говорять насамперед про несвободу ЗМІ на Заході. Вони вирішують не тільки для себе, а навіть для публіки країни, яка з радістю прийняла новину про наше відкриття», – цитує російська державна інформагенція «РИА Новости» головного редактора телеканалу Єлену Мілінчич.

Вона стверджує, що публікації RT Balkan не порушували правила Google. Одним із останніх відео на каналі було інтервʼю з послом Росії у Сербії Олександром Боцаном-Харченком.

Після початку в лютому повномасштабної війни Росії проти України компанія Google (їй належить і відеохостинг YouTube) заблокувала численні ресурс агентства Sputnik та телеканалів RT – російських мовників, спрямованих насамперед на споживачів за межами Росії.

Москва також оголосила про заборону в Росії багатьох західних сервісів, зокрема, з орбіти компанії Meta (включає соцмережі Facebook та Instagram). Заблокований у Росії доступ до багатьох західних ЗМІ, зокрема, і сторінок Радіо Свобода різними мовами.