Російські державні медіа варто повністю заборонити «в ЄС та за його межами» – Кулеба

Європейський Союз має повністю заборонити російську державну пропаганду – таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 20 листопада.

Таким чином він прокоментував уривок із ефіру російського каналу, учасники якого назвали удари по українській інфраструктурі «проявами святої ненависті».

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«Заохочення до геноциду на російському державному телебаченні в самому розпалі. Вони визнають, що Росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирного населення, і закликають до нових ударів. Російська державна пропаганда в ЄС та будь-де інде має бути повністю заборонена», – заявив голова МЗС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 27 лютого повідомила про рішення Євросоюзу заборонити трансляцію російських державних медіа RT (раніше Russia Today) та Sputnik на території ЄС. Також ЄС запровадив персональні санкції проти 26 «медійних осіб» і бізнесменів, близьких до Кремля, в тому числі Скабєєвої.

Відеоплатформа YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних медіаканалів після того, як спочатку заборонила їх лише в Європі після нового, масштабного вторгнення Москви до України.