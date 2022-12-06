У Латвії анулювали ліцензію на мовлення телеканалу «Дождь»

Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії анулювала ліцензію на мовлення російського телеканалу «Дождь», повідомив у твітері голова ради Іварс Аболіньш.

За його словами, рішення скасувати дозвіл на трансляцію телеканалу ухвалене через «загрозу національній безпеці та громадському порядку».

Аболіньш зазначив, керівництво телеканалу «не розуміє і не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії».

Мовлення телеканалу буде припинене 8 грудня.

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2 грудня Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії оштрафувала телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за показ в ефірі мапи з окупованим Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії. Днем раніше, закликаючи глядачів ефіру писати про порушення при проведенні мобілізації та воєнні злочини, ведучий Олексій Коростельов сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті».

Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко після інциденту заявив, що телеканал не займається передачею спорядження будь-якій армії, втому числі – російській. За його словами, ведучий в ефірі обмовився, за що був звільнений. Зображення Криму у складі Росії Дзядко назвав «помилкою дизайнера». Очільник «Дождя» висловив переконання, що «підстав для позбавлення телеканалу ліцензії немає».

Російський за походженням телеканал «Дождь» висвітлює події в Росії та світі з ліберальних позицій. Свій офіс у Росії телеканал закрив після початку в лютому 2022 року повномасштабної війни проти України. Кілька місяців тому «Дождь» відновив мовлення, офіс переїхав до Латвії. Мапу Росії з окупованим Кримом цей засіб інформації показував і раніше, коли працював у Росії. Тоді такі уявлення про політичну мапу світу на телеканалі пояснювали необхідністю виконувати вимоги російського законодавства.