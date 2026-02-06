«Куратор війни». Що відомо про генерала РФ Алексєєва, на якого скоїли замах

Стріляли в генерала ГРУ: версії, мотиви

У столиці Росії Москві вчинено замах на топ-генерала Володимира Алексєєва – першого заступника начальника Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнє ГРУ).

В Алексєєва стріляли у під'їзді його будинку, повідомили в слідчому комітеті Росії. Нападник зник. Наближені до російських силовиків телеграм-канали повідомляють, що генерал перебуває в реанімації, його стан важкий.

Безпосередній керівник Алексєєва – Ігор Костюков – очолював російську делегацію на переговорах Росії, України та США в Абу-Дабі, що завершилися 5 лютого.

Чи причетна до замаху Україна? Яка роль Алексєєва у військовій вертикалі Росії? Чи пов’язані замах на генерала ГРУ та мирні переговори в Абу-Дабі?

Про це говоримо у Свобода Live:

Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ так прокоментував потенційні наслідки замаху на вбивство Володимира Алексєєва для російської воєнної машини:

Його підрозділ збирав данні куди завдавати удари

«Алексєєв сконцентрувався здебільшого на виявленні цілей на території України, які треба вразити російській авіації: місця виготовлення озброєнь, місця ремонту військової техніки, місця розташування українських командирів (де вони проводять наради), місця проживання українських військових командирів.

Його підрозділ, військова розвідка, збирала всі ці данні, передавала безпосередньо вже туди куди потрібно і завдавались масовані удари. Немає роботи військової розвідки, немає цілей – немає куди стріляти».

Георгій Чижов, керівник Центру сприяння реформам прокоментував те, кому можуть бути вигідні замахи на російських генералів:

З багатьма повстанцями Донбасу, лідерами «ЛНР», «ДНР». Навіть «мятєж Пригожина», там так само він грав незрозумілу роль

«Тут дуже цікаво хто насправді організує ці замахи. Бо це не 100%, що це українські спецслужби. Бо генерал Володимир Алексєєв дуже не простий, як і належить бути заму керівника ГРУ. Я не буду здивований, якщо колись ми дізнаємось, що його намагались вбити саме російські спецслужби».

У відповідь на запитання, чому він так вважає, Чижов відповів: «Він (Алексєєв, - ред.) має дуже таємничі стосунки з багатьма «героями» так званої «війни в Сирії». З багатьма повстанцями Донбасу, лідерами «ЛНР», «ДНР». Навіть «мятєж Пригожина», там так само він грав незрозумілу роль. Тому це такий собі генерал, який дуже багато знає. Він має відношення до мирних переговорів. І ми не знаємо його позицію і кому він міг заважати».

Що відомо про «куратора» війни Алексєєва?

Володимир Алексєєв народився 24 квітня 1961 року в Українській РСР, у селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області. У 1984 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище. Служив начальником розвідувальних управлінь столичного та Далекосхідного військових округів, згодом був призначений начальником одного з управлінь ГРУ ГШ ЗС РФ.

Генерал перебуває під санкціями низки країн. У Великій Британії Алексєєва звинувачують у причетності до замаху на Сергія Скрипаля у Солсбері. У США до санкційного списку він був внесений у зв'язку з діяльністю його підопічних у кіберпросторі, зокрема за звинуваченням у причетності до втручання у вибори президента США.

Алексєєв також брав участь у російській військовій операції в Сирії на підтримку режиму Башара Асада, у 2017 році він був удостоєний звання «Героя Росії». Як стверджує Головне управління розвідки України, у Сирії Володимир Алексєєв «відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій групи російських військ, що призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення».

Алексєєва також називали одним із кураторів ПВК «Вагнер». Під час заколоту Євгена Пригожина в червні 2023 року він записував відеозвернення до бійців ПВК, а також спілкувався особисто з Пригожиним.

Як з’ясували розслідувальні проєкти Радіо Свобода «Система» та «Схеми», після сварки Пригожина з тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу Алексєєву доручили створити заміну ПВК «Вагнер». У підсумку він став одним із ключових кураторів добровольчих формувань в Україні, зокрема стояв за створенням ПВК «Редут», яка по суті була мережею ГРУ для вербування людей на війну.

У 2022 році знімальна група Радіо Свобода навідалася на його малу Батьківщину:

У січні 2024 року російські телеграм-канали писали про чутки щодо звільнення Алексєєва зі служби, проте вони не підтвердилися. У квітні того ж року повідомляли, що саме Алексєєв збирав компромат на заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, якого в липні 2025 року засудили до 15 років колонії за звинуваченнями в корупції.

Безпосередній начальник Алексєєва Ігор Костюков зараз очолює російську делегацію на переговорах зі США та Україною, черговий раунд яких відбувся напередодні в Абу-Дабі.



