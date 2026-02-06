Замах на російського генерала Алексєєва, який народився в українських Голодьках: що відомо

У Москві скоїли замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, першого заступника начальника Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (військова розвідка, відома як ГРУ). Про це повідомили у Слідчому комітеті. Стверджується, що генерал поранений, його шпиталізували.

Внаслідок замахів у Росії упродовж останніх років загинули кілька високопоставлених військових, проте, як правило, йшлося не про стрілянину, а про вибухи, зауважує Російська служба Радіо Свобода.

Деталі – далі.

Згідно з повідомленням, невідомий стріляв в Алексєєва у житловому будинку на Волоколамському шосе на північному заході Москви. Baza з посиланням на очевидців пише, що напад стався вранці 6 лютого на сходовому майданчику, коли генерал виходив із квартири.

Чоловіка, який стріляв, розшукують.

Ймовірні подробиці замаху

Російський «Коммерсант» із посиланням на правоохоронні органи стверджує, що близько сьомої години ранку генерал-лейтенант вийшов із квартири, щоб поїхати на роботу. На майданчику Алексєєв зіштовхнувся з невідомим, який, як стверджується, потрапив до будинку, видавши себе за доставника їжі. Той відкрив вогонь і поранив генерала в руку та ногу, а коли той спробував відібрати пістолет – і в груди. Стверджується, що генерал перебуває в реанімації у важкому стані, оскільки одна з куль зачепила життєво важливі органи.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков побажав Алексєєву здоров’я і сказав, що Володимир Путін отримує доповіді про те, що сталося. «Те, що подібні воєначальники та висококласні фахівці перебувають під загрозою під час війни – це однозначно. Не в Кремлі мають міркувати про те, як гарантувати їм безпеку», – сказав Пєсков.

Чим відомий Алексєєв

Володимир Алексєєв народився 24 квітня 1961 року в Українській РСР, у селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області. У 1984 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище. Служив начальником розвідувальних управлінь столичного та Далекосхідного військових округів, згодом був призначений начальником одного з управлінь ГРУ ГШ ЗС РФ.

Генерал перебуває під санкціями низки країн. У Великій Британії Алексєєва звинувачують у причетності до замаху на Сергія Скрипаля у Солсбері. У США до санкційного списку він був внесений у зв'язку з діяльністю його підопічних у кіберпросторі, зокрема за звинуваченням у причетності до втручання у вибори президента США.

Алексєєв також брав участь у російській військовій операції в Сирії на підтримку режиму Башара Асада, у 2017 році він був удостоєний звання «Героя Росії». Як стверджує Головне управління розвідки України, у Сирії Володимир Алексєєв «відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій групи російських військ, що призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення».

Алексєєва також називали одним із кураторів ПВК «Вагнер». Під час заколоту Євгена Пригожина в червні 2023 року він записував відеозвернення до бійців ПВК, а також спілкувався особисто з Пригожиним.

Як з’ясували розслідувальні проєкти Радіо Свобода «Система» та «Схеми», після сварки Пригожина з тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу Алексєєву доручили створити заміну ПВК «Вагнер». У підсумку він став одним із ключових кураторів добровольчих формувань в Україні, зокрема стояв за створенням ПВК «Редут», яка по суті була мережею ГРУ для вербування людей на війну.

Як писало у квітні 2023 року видання The Insider, Алексєєв також курирував міжнародні автомобільні ралі «Шовковий шлях», які ГРУ використовувало як інфраструктуру для своїх резидентів та для встановлення політичних контактів.

У жовтні 2023 року Володимир Алексєєв особисто нагородив «орденом мужності» Михайла Турканова (прізвисько «Пітбуль»), відомого своїми неонацистськими поглядами. Турканов воював в Україні у складі підрозділу «Еспаньйола», сформованого з російських футбольних фанатів. У грудні 2025 року командира «Еспаньйоли» Станіслава Орлова убили в окупованому Криму – ймовірно, співробітники правоохоронних органів при спробі затримання після підозр у контрабанді зброї із зони нинішніх бойових дій на території України.





У січні 2024 року російські телеграм-канали писали про чутки щодо звільнення Алексєєва зі служби, проте вони не підтвердилися. У квітні того ж року повідомляли, що саме Алексєєв збирав компромат на заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, якого в липні 2025 року засудили до 15 років колонії за звинуваченнями в корупції.

Безпосередній начальник Алексєєва Ігор Костюков зараз очолює російську делегацію на переговорах зі США та Україною, черговий раунд яких відбувся напередодні в Абу-Дабі.

Підірвали трьох генералів

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російському тилу вбили кількох високопоставлених військових. Найбільшого резонансу набула загибель внаслідок вибухів трьох генералів.