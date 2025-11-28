У Росії обвинуваченого у вбивстві генерала Москалика засудили до довічного терміну

У Росії 2-й Західний окружний військовий суд засудив до довічного позбавлення волі Ігната Кузіна у справі про теракт у підмосковній Балашисі, внаслідок якого загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Про це 27 листопада повідомила російська Генпрокуратура.

Кузіна, подробиць про особу якого не наводять, визнали винним у скоєнні теракту, проходженні навчання з метою терористичної діяльності, участі у терористичній спільноті, зберіганні й виготовленні вибухівки, використанні підробленого документа. Йому також призначили штраф у два мільйони рублів.

За версією звинувачення, 2023 року Ігнат Кузін увійшов до складу терористичної спільноти, створеної, як стверджується, в Україні невстановленими особами, і погодився за гроші вбити Москалика. Як пише російське державне агентство ТАСС, засуджений визнав провину.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик загинув уранці 25 квітня цього року внаслідок вибуху автомобіля у дворі його будинку. Кузіна затримали наступного дня після вибуху.

У серпні 2025 року ФСБ відзвітувала про затримання й арешт ще одного підозрюваного у справі, жителя Саратова за звинуваченням у перевезенні бомби, якою навесні підірвали Москалика.

Москалик обіймав посаду заступника начальника оперативного управління Генштабу Росії. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він керував черговою зміною Групи бойового управління Генштабу. Як йшлося у некролозі після його загибелі, генерал моніторив обстановку на фронті й доповідав про неї президенту Росії Володимиру Путіну й міністрові оборони Андрію Бєлоусову.

Київ прямо не взяв на себе відповідальність за вбивство Москалика, проте 28 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка доповіла йому про «ліквідацію осіб із вищого командного складу» російської армії. Зеленський оцінив це як «хороші результати». Прізвищ він не називав. Крім Москалика, тоді не повідомлялося про загибель будь-кого з високопоставлених російських воєначальників.