Російська ФСБ заявляє про затримання співучасника вбивства генерала Москалика

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання ще одного підозрюваного у вбивстві на російського генерала в квітні цього року – про це йдеться в повідомленні відомства від 23 серпня.

Відомство стверджує, що громадянина Росії 1976 року народження затримали в Саратовській області. Його звинувачують у тому, що він доставив вибухівку до Московського регіону нібито на завдання українських спецслужб. Затриманому також закидають передачу Україні даних про російських військових.

Ім’я чоловіка та його позицію щодо звинувачень ФСБ не розголошує.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик помер уранці 25 квітня в Балашисі внаслідок вибуху автомобіля у дворі його будинку. Невдовзі був заарештований підозрюваний Гнат Кузін, його звинувачують у теракті. Слідство стверджує, що він діяв на замовлення українських спецслужб.

Київ прямо не взяв на себе відповідальність за вбивство Москалика, проте 28 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка доповіла йому про «ліквідацію осіб із вищого командного складу» російської армії. Зеленський оцінив це як «хороші результати». Прізвищ він не називав. Крім Москалика, останнім часом не повідомлялося про загибель будь-кого з високопоставлених російських воєначальників.







