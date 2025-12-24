Росія: у Москві через вибух загинули двоє поліцейських. ЗМІ пишуть, що вони брали участь у війні проти України

У столиці Росії Москві під час вибуху загинули двоє співробітників поліції та ще одна людина, повідомив Слідчий комітет Росії.



За даними слідства, у ніч проти 24 грудня на вулиці Єлецької в Москві двоє співробітників ДПС побачили підозрілу особу біля службового автомобіля поліції. Коли вони підійшли ближче для її затримання, було приведено в дію вибуховий пристрій. Внаслідок отриманих поранень двоє співробітників поліції, а також особа, яка була поруч із поліцейськими, загинули.

Близький до силових структур телеграм-канал «112» повідомляє, що невідомий «підбіг до автомобіля ДПС і кинув усередину пакет із невстановленим пристроєм». Місцевий житель розповів Shot, що до вибуху біля поліцейського автомобіля ходила підозріла людина у масці та каптурі.

Місце вибуху, уточнює «Агентство», розташоване поряд з поліцейським відділком та за 300 метрів від парковки, де 22 грудня підірвали автомобіль, в якому перебував начальник управління оперативної підготовки російського Генштабу генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.



За фактом вибуху та загибелі поліцейських порушено кримінальну справу за статтями про посягання на життя співробітника правоохоронного органу та незаконному обігу вибухових пристроїв.

Видання РБК-Україна з посиланням на джерела в ГУР Міноборони України пише, що на вулиці Єлецькій в Москві ліквідували двох співробітників Міністерства внутрішніх справ Росії – вони брали участь у війні проти України та, зокрема, катували українських військовополонених.



