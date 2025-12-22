Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Слідчий комітет РФ повідомив про загибель генерала під час вибуху в Москві

Оновлено
За повідомленням, був приведений у дію вибуховий пристрій, встановлений під дном автомобіля
За повідомленням, був приведений у дію вибуховий пристрій, встановлений під дном автомобіля

У Москві на вулиці Ясенєвій внаслідок підриву автомобіля загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу збройних сил Росії генерал-лейтенант Фаніл Сарваров, повідомляє Слідчий комітет РФ.

За повідомленням, був приведений у дію вибуховий пристрій, встановлений під дном автомобіля. За даними телеграм-каналу Baza, автомобіль встиг проїхати кілька метрів, перш ніж стався вибух.

Осколками пошкоджені щонайменше сім автомобілів, що стояли поруч.

56-річний Фаніл Сарваров брав участь у бойових діях у Чечні, Сирії й Україні.

Фаніл Сарваров під час церемонії призначень на вищі посади старших офіцерів і прокурорів у Кремлі, 2018 рік
Фаніл Сарваров під час церемонії призначень на вищі посади старших офіцерів і прокурорів у Кремлі, 2018 рік

У Слідчому комітеті РФ заявили, що як одну з версій того, що сталося, розглядають «організацію злочину українськими спецслужбами».

Коментарів української сторони щодо загибелі російського генерала поки що не було.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG