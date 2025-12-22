Слідчий комітет РФ повідомив про загибель генерала під час вибуху в Москві

У Москві на вулиці Ясенєвій внаслідок підриву автомобіля загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу збройних сил Росії генерал-лейтенант Фаніл Сарваров, повідомляє Слідчий комітет РФ.

За повідомленням, був приведений у дію вибуховий пристрій, встановлений під дном автомобіля. За даними телеграм-каналу Baza, автомобіль встиг проїхати кілька метрів, перш ніж стався вибух.

Осколками пошкоджені щонайменше сім автомобілів, що стояли поруч.

56-річний Фаніл Сарваров брав участь у бойових діях у Чечні, Сирії й Україні.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що як одну з версій того, що сталося, розглядають «організацію злочину українськими спецслужбами».

Коментарів української сторони щодо загибелі російського генерала поки що не було.