Слідком Росії: в Москві стріляли в заступника начальника ГРУ

У Москві скоїли замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, першого заступника начальника Головного управління Генштабу збройних сил Росії (військова розвідка, відома як ГРУ). Про це з посиланням на Слідчий комітет РФ повідомили російські державні ЗМІ. Стверджується, що генерал поранений, його шпиталізували.

Згідно з повідомленням, невідомий стріляв в Алексєєва у житловому будинку на Волоколамському шосе на північному заході Москви.

Чоловіка, який стріляв, розшукують. Інші подробиці поки що не відомі.

Внаслідок замахів у Росії останніми роками загинули кілька високопоставлених військових, проте, як правило, йшлося не про стрілянину, а про вибухи.

Алексєєва також називали одним із кураторів ПВК «Вагнер», під час заколоту Євгена Пригожина у червні 2023 року він записував відеозвернення до бійців ПВК, а також спілкувався особисто з Пригожиним.

Безпосередній начальник Алексєєва Ігор Костюков зараз очолює російську делегацію на переговорах зі США й Україною, черговий раунд яких пройшов напередодні в Абу-Дабі.

Велика Британія 4 грудня оголосила санкції проти цілого російського військового розвідувального управління, відомого як ГРУ – через отруєння «Новичком» у Солсбері «за наказом Путіна».

Міністри закордонних справ Європейського союзу 21 січня 2020 року схвалили санкції проти осіб, причетних до скоєння нападів з використанням хімічної зброї. Під санкції потрапили, зокрема голова ГРУ Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алексєєв.