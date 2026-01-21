Вбивство генерала Кирилова: у РФ винесли вироки вихідцям із Узбекистану, Азербайджану та Інгушетії

Другий Західний окружний військовий суд Москви призначив громадянину Узбекистану Ахмаджону Курбанову довічне ув’язнення та штраф у 1 мільйон рублів у справі про вбивство начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту армії РФ генерала Ігоря Кирилова та його помічника Іллі Полікарпова – про це повідомляють російські медіа 21 січня.

Також уродженця Азербайджану Роберта Сафаряна засудили до 25 років колонії суворого режиму, двох вихідців із російської республіки Інгушетія Батухана Точієва та Рамазана Падієва – до 22 та 18 років відповідно та штрафу у розмірі 200 тисяч рублів.

Залежно від ролі кожного їх звинуватили в організації та участі в терористичному угрупованні, підготовці теракту, незаконному обігу вибухівки та виготовленні вибухового пристрою.

Читайте також: Росія: суд ув’язнив жителя Костроми на 8 років за «виправдання» вбивства генерала Кирилова

Слідство стверджує, що Курбанова завербували українські спецслужби, обіцяючи заплатити 100 тисяч доларів. Він нібито розмістив бомбу на самокаті, припаркованому біля під’їзду будинку, де мешкав генерал Кирилов, а також орендував машину каршерингу, де встановив камеру спостереження. Після того, як надійшов відеосигнал про вихід військовослужбовців з під’їзду, вибуховий пристрій був приведений в дію.

Сафарян, за версією слідства, передав Курбанову бомбу, а Точієв та Падієв забезпечили громадянина Узбекистану квартирою.

Ахмаджон Курбанов, за повідомленнями, визнав провину. Інші фігуранти наполягали на тому, що не знали про плани Курбанова. Точієв і Падієв у суді повідомили, що займалися виключно здачею в оренду квартири, а Сафаряну, за його словами, не було відомо про вміст переданої посилки.





Ігоря Кирилова та його помічника Іллю Полікарпова вбили 17 грудня 2024 року в Москві. За підозрою у його вбивстві затримали громадянина Узбекистану та двох уродженців Інгушетії. За версією слідства, узбекистанець нібито розмістив бомбу на самокаті, припаркованому біля під’їзду будинку, де жив генерал, а також орендував машину каршерингу, де встановив камеру спостереження за Кириловим.

Джерело у Службі безпеки України повідомило Радіо Свобода, що вибух, внаслідок якого загинув Кирилов, був спецоперацією СБУ. Офіційно в Службі безпеки про це не заявляли.



