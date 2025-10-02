Комітет захисту журналістів закликав звільнити затриману в РФ журналістку, яка писала для Радіо Свобода

Комітет захисту журналістів закликав владу Росії припинити кримінальне переслідування заарештованої в Красноярську журналістки Світлани Хустик і негайно звільнити її з-під варти.

Проти Хустик, яка співпрацювала в тому числі і з Радіо Свобода (от одна з її робіт), було висунуте звинувачення в поширенні так званих фейків про російську армію.

«Кримінальна справа проти Світлани Хустик – ще одне свідчення того, що російська влада без жодного сорому кидає журналістів у в’язниці за їхню роботу», – заявила координаторка програм Комітету захисту журналістів у Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд. Вона закликала звільнити Хустик і всіх позбавлених волі в Росії журналістів, у тому числі Ніку Новак, яка співпрацювала з проєктом Радіо Свобода Сибір.Реалії, а нині перебуває в колонії.

За версією слідства, в травні 2023 року Світлана Хустик написала для видання, оголошеного «іноземним агентом», матеріал із «наперед помилковою інформацією» про дії російських військових під час війни в Україні. Слідство заявило, що Хустик співпрацювала з Радіо Свобода, зокрема з проєктом Сибір.Реалії.

Як підтвердила під час судового засідання Хустик, вона співпрацювала з Радіо Свобода до 2023 року, тобто до того моменту, як медіаорганізація була визнана російською владою небажаною. Матеріали Світлани Хустик публікували як лояльні до російської влади видання «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», так і незалежні «Такие дела», «Сноб» та інші.

Красноярський суд заарештував Світлану Хустик на два місяці. Справа проти неї кваліфікується за статтею про недостовірні відомості про армію, опубліковані «з корисливих спонукань та за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті чи ворожнечі». Покарання за такою статтею може становити до 10 років. Фейками про армію російські слідчі органи та суди можуть вважати будь-які висловлювання про війну в Україні, що суперечать офіційній позиції міністерства оборони.

Комітет захисту журналістів – незалежна неурядова організація зі штаб-квартирою у Нью-Йорку.