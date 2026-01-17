У РФ у вибуху в центрі підготовки МВС звинувачують викладача

Викладача центру професійної підготовки МВС у російському Сиктивкарі, де вибухнула світлошумова граната, звинуватили в перевищенні посадових повноважень, повідомляє офіційна інформагенція ТАСС.

За версією слідства, Володимир Опарін привів у дію навчально-імітаційну гранату, в результаті чого стався вибух та розпочалася пожежа, постраждали 20 осіб.

У прокуратурі розповіли, що справи порушені за статтями про недбалість та перевищення посадових повноважень – вони об’єднані в одне провадження. Суд відправив Опаріна під домашній арешт до 15 березня.

МОЗ Республіки Комі повідомило вранці 17 січня, що шістьох постраждалих унаслідок вибуху доставили до Москви. У Сиктивкарі лікуються ще 13 поранених.

Вибух стався вдень 15 січня. У МВС Республіки Комі заявили про «загоряння даху» під час проведення навчальних занять з особовим складом, в управлінні Слідчого комітету з питань Комі – про «гучний звук» в одному з приміщень центру.