У Росії стався вибух у центрі підготовки МВС, 18 потерпілих

Число постраждалих під час вибуху світлошумової гранати в центрі професійної підготовки російського МВС у Сиктивкарі зросло до 18, повідомив помічник міністра охорони здоров’я Росії Олексій Кузнєцов.

Постраждалих доправили до лікарень. За словами Кузнєцова, стан чотирьох оцінюється як украй тяжкий, ще п’ятеро перебувають у тяжкому стані.

Вибух стався вдень 15 січня. У МВС Республіки Комі заявили про «загоряння даху» під час проведення навчальних занять із особовим складом, в управлінні Слідчого комітету з питань Комі – про «гучний звук» («хлопок» російською) в одному з приміщень центру.

Порушено кримінальну справу за статтею про недбалість.