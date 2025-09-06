«Схеми» встановили підрозділи РФ, які застосовують заборонену хімзброю проти українських військових

Журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) зʼясували, які військові формування Росії мають на своєму озброєнні та використовують проти українських військових новітні газові гранати РГ-Во, у порушення міжнародних угод про заборону використання хімічної зброї, а також законів і звичаїв війни.

Серед них, зокрема, дві мотострілецькі бригади, та окремі підрозділи БПЛА, а також Росгвардія.

Один з прикладів – 114-та окрема мотострілецька бригада. Її військові скидали хімічні гранати в укриття українських армійців, йдеться у відеосюжеті, який 28 травня 2024 року показували по російському державному телебаченню. У ньому також зазначилось, що під час цієї хімічної атаки штурмовики підрозділу нібито вбили 17 та поранили 35 українських військових.

Журналісти-розслідувачі встановили, що застосовувати заборонені на полі бою хімічні гранати може й 136-та мотострілецька бригада. Це випливає із листування, у якому російські військовослужбовці навесні та влітку 2025 року звітують про обсяги використання газових гранат РГ-Во та замовляють додаткові партії.

Дані про цю комунікацію на Вовчанському та Купʼянському напрямках через агентурні мережі отримало Харківське управління СБУ.

Серед співрозмовників, які переписуються під псевдонімами, журналісти «Схем» ідентифікували Дмитра Новічіхіна.

Саме з ним військові 136-ї бригади обговорюють постачання хімічних гранат.

У березні 2022 року про його приналежність до цього підрозділу повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України. У відомстві зазначали, що на початку повномасштабної війни йому було 20 років, а служив він на посаді старшого радиста. З контексту його цьогорічних повідомлень випливає, що наразі він вже може бути фахівцем із забезпечення, зокрема й хімічних гранат, йдеться у розслідуванні «Схем».

Журналісти спробували звʼязатися з Новічіхіним, але він не відповів.

Як встановили «Схеми», застосовувати заборонені на війні газові гранати може й Росгвардія – військове формування, що прямо підпорядковується президенту РФ, та бере участь у війні проти України. Відповідно до інформації з російських податкових баз даних, Інститут прикладної хімії, який виробляє газові гранати РГ-Во, є багаторічним постачальником Росгвардії. Пресслужба підрозділу в жовтні 2023 року опублікувала відео, на якому її військовослужбовець використовує подібні до хімічних РГ-Во термітно-запальні гранати того ж виробника – Інституту прикладної хімії, повідомляють «Схеми».

Журналісти називають ще один підрозділ, який може отримувати гранати РГ-Во від цього виробника – Центральний військово-хімічний полігон у Саратовській області, відомий також, як військова частина 42734. Це встановили в Головному слідчому управлінні СБУ. Завдяки отриманій світлині ящиків з-під газових гранат, митні дані на яких вказують: Інститут прикладної хімії відправив цей вантаж на полігон під Саратовом на замовлення Міноборони РФ.

У розслідуванні «Схем» із посиланням на дані СБУ йдеться, що, зокрема, через цю військову частину, підрозділам безпілотних систем, які воюють проти України, передають газові гранати РГ-Во.

Також розслідування «Схем» виявило – російський виробник зброї, Науково-дослідний Інститут прикладної хімії, отримує складові частини для заборонених міжнародним правом хімічних гранат РГ-Во від двох російських компаній, які, попри цю співпрацю з підсанкційним оборонним підприємством, самі й досі не перебувають під економічними обмеженнями Заходу.

У листопаді 2024 року Організація з запобігання застосування хімічної зброї вперше визнала те, що Росія використала хімічну зброю у війні проти України. У Кремлі це заперечили, назвавши ці обвинувачення інсинуаціями.

Використання отруйних хімічних речовин забороняє не лише конвенція з запобігання застосуванню хімічної зброї, яку підписала Росія, а й Женевська конвенція.