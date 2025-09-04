«Схеми» встановили, звідки підсанкційне оборонне підприємство РФ отримує компоненти для виробництва хімзбої

Російський виробник зброї, Науково-дослідний Інститут прикладної хімії, отримує складники для заборонених міжнародним правом хімічних гранат РГ-Во від двох російських компаній, які, попри цю співпрацю з підсанкційним оборонним підприємством, самі досі не опинилися під економічними обмеженнями Заходу. Це встановили журналісти «Схем», проєкту Радіо Свобода.

Новітні хімічні гранати РГ-Во містять отруйні гази, які можуть бути смертельними для людини, тоді як у війнах вони заборонені саме через особливу жорстокість способу застосування: їх закидають в укриття супротивника, щоб змусити його вийти на поверхню, а тоді вбивають. При цьому, з грудня 2023 року російські підрозділи масово використовують цей тип гранати, йдеться в розслідуванні.

Виробник цієї зброї, Інститут прикладної хімії, входить до російської державної корпорації «Ростех» і з 2022 року перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу й України, а віднедавна – ще й Великої Британії, Швейцарії та Японії. Обмеження цих країн поширюються головно на торгівлю з цим російським підприємством.

Втім, «Схеми» зʼясували, що Інститут знаходить необхідні компоненти для хімічної зброї в самій Росії. Зокрема, піротехнічні сповільнювачі – від «Саранського механічного заводу», а розчинники – від фірми «ЄврохімІнвест», йдеться у матеріалі журналістів-розслідувачів. У жодному з цих підприємств на запити про коментар від журналістів-розслідувачів не відповіли.

Розчинники – хлороформ і ацетон – використовують при створенні отруйних газів CS і CN, які своєю чергою входять до складу гранат РГ-Во, а піротехнічні сповільнювачі – У-515М та У-517М – допомагають ініціювати випуск газу. Дані про поставки цих компонентів у 2024 році «Схеми» отримали від джерел із доступом до податкових баз Росії.

І «Саранський механічний завод», і «ЄврохімІнвест», на час виходу розслідування «Схем» 4 вересня, не перебувають під західними санкціями, хоча ними передбачені обмеження проти тих, хто торгує з уже підсанкційними компаніями, як Інститут прикладної хімії.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Службі безпеки України зафіксували понад десять тисяч хімічних атак Росії. До грудня 2023 року російські військові застосовували газові гранати радянського проєктування, а відтоді – переважно новітні хімічні гранати РГ-Во.

У листопаді 2024 Організація із заборони хімічної зброї визнала, що Росія використовує хімічну зброю у війні проти України. В самій Росії це заперечили, назвавши ці обвинувачення інсинуаціями.