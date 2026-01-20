У Сочі американця ув’язнили на 5 років за зброю на яхті: він рік мандрував зі США до дівчини в Росії

Суд у Росії засудив громадянина США Чарльза Вейна Зіммермана до п’яти років колонії загального режиму, повідомляє канал «Настоящее время» з посиланням на пресслужбу судів Краснодарського краю.

Вирок винесли в справі про незаконне переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу вогнепальної зброї та боєприпасів.

Згідно зі матеріалами справи, Зіммерман першого липня 2024 року на своїй прогулянковій яхті відплив з американського штату Кароліна. Він зупинявся в Португалії, Іспанії, Італії, Греції та Туреччині, а 19 червня 2025 року пришвартував свою яхту в морському порту Сочі, приховавши наявність зброї.

Під час огляду яхти співробітники регіонального управління Федеральної служби безпеки знайшли зброю та боєприпаси до неї.

Під час суду чоловік, як повідомляється, визнав провину «в повному обсязі». Він розповів, що в інтернеті познайомився з дівчиною, яка мешкає в Казані, і вирішив поїхати до неї до Росії на своїй яхті. Зіммерман вважав, що зброя, яка зберігалася на яхті для самооборони, просто завжди повинна була залишатися на борту.

Центральний районний суд Сочі визнав його винним та засудив до п’яти років позбавлення волі, вирок затвердив Краснодарський крайовий суд.



