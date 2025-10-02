Росія: суд ув’язнив жителя Костроми на 8 років за «виправдання» вбивства генерала Кирилова

Другий Західний окружний військовий суд у Москві призначив 36-річному жителю Костроми Євгену Шульзі вісім років колонії загального режиму за звинуваченням у виправданні тероризму та закликах до «екстремістської діяльності», передають російські медіа з посиланням на ФСБ 2 жовтня.

За версією слідства, Шульга нібито виправдовував підрив, внаслідок якого загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал Ігор Кирилов, а також інші «терористичні акції та атаки БПЛА на територію Росії, вчинені українською стороною».

Чоловіка також вважають причетним до дописів, які «виправдовують терористичні акти, вчинені українськими спецслужбами, і закликають до збройних нападів на військовослужбовців міністерства оборони та ФСВП».

Шульгу затримали у Костромі. У березні 2025 року його включили до реєстру «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу. Його позиція щодо обвинувачень невідома.

Ігоря Кирилова та його помічника Іллю Полікарпова вбили 17 грудня 2024 року в Москві. За підозрою у його вбивстві затримали громадянина Узбекистану та двох уродженців Інгушетії. За версією слідства, узбекистанець нібито розмістив бомбу на самокаті, припаркованому біля під’їзду будинку, де жив генерал, а також орендував машину каршерингу, де встановив камеру спостереження за Кириловим.

Джерело у Службі безпеки України повідомило Радіо Свобода, що вибух, внаслідок якого загинув Кирилов, був спецоперацією СБУ. Офіційно в Службі безпеки про це не заявляли.







