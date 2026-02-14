Від Гітлера до Путіна. Чому Росія переслідує «Свідків Єгови» в окупації?

У Криму, як і на інших окупованих РФ частинах української території, російські силовики масово переслідують представників релігійної організації «Свідки Єгови». У лютому на окупованому Кримському півострові за підозрою в екстремізмі обшукували двох кримчанок із цієї організації. Десятки інших її послідовників перебувають у російських в'язницях, хоча правозахисники вважають їхнє переслідування незаконним. Що відбувається? Про це йдеться в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Окупований Крим

Російська влада оголосила «Свідків Єгови» поза законом ще у 2017 році. Верховний суд Росії тоді визнав «Управлінський центр Свідків Єгови в Росії» екстремістською організацією та заборонив її діяльність у цій країні. Організація намагалася оскаржити це рішення, але безрезультатно. Усі юридичні особи «Свідків Єгови» в Росії внесли до списку екстремістських і заборонених. Заборона поширилася і на окуповані Росією території.

В окупованому Криму під удар потрапили тисячі людей. У 2017 році на Кримському півострові діяли 22 зареєстровані місцеві релігійні організації «Свідків Єгови» та близько сотні релігійних груп, які об'єднували майже сім тисяч вірян. Багатьох почали кидати до в'язниць за антиекстремістським законодавством. Ця практика триває.

Нова справа про екстремізм

На початку лютого в Сімферополі російські силовики провели обшуки у місцевих жительок – 59-річної Галини Привалової та 27-річної Анни Мороз. Їх підозрюють в екстремізмі, повідомили в Європейській асоціації «Свідків Єгови».

Силовики РФ вилучили у кримчанок мобільні телефони, фотографії, особисті записи, листівки, банківські картки, носії інформації та електронну книгу. В оперативних діях брали участь близько 10 осіб, включаючи старшого оперуповноваженого УФСБ майора Латишева, відомого за справами інших кримських представників організації «Свідки Єгови».

Після обшуків Галину, Анну, її чоловіка та батьків доставили до кримського управління Слідчого комітету РФ. Згодом усіх відпустили, але з Мороз та Привалової взяли підписку про невиїзд. Їхньої публічної позиції з цього приводу немає.

Ще в січні слідчий главку Слідкому РФ в окупованому Криму порушив стосовно жінок кримінальні провадження за звинуваченням в «екстремістській діяльності», стверджують їхні одновірці. Деталі звинувачення силовики не розголошують. На офіційних ресурсах російських силовиків у Криму згадок про слідчі дії та затримання кримчанок немає.

«Подібні обшуки та кримінальні справи є елементом системного тиску на цивільне населення. Російська влада використовує розмиті формулювання про «екстремізм» для переслідування людей за їхні переконання, релігійну приналежність або громадянську позицію. Це грубо порушує право на свободу совісті, вираження поглядів та справедливий суд», – заявляють у Кримськотатарському ресурсному центрі.

Без права на УДЗ

Українські правозахисники неодноразово заявляли, що переслідування представників «Свідків Єгови» за антиекстремістським законодавством є неправомірною, репресивною практикою. Але, як правило, врятувати їх від російського ув’язнення не вдається навіть за наявності адвокатів. Іноді єдиним способом знову здобути свободу є відбуття всього терміну ув’язнення.

Через це пройшов 53-річний Сергій Філатов із Джанкоя. Батько чотирьох дітей, представник «Свідків Єгови» раніше був засуджений підконтрольним Росії Джанкойським районним судом за звинуваченням у «підриві основ конституційного ладу та безпеки держави». У січні цього року Сергій Філатов вийшов на свободу з виправної колонії № 10 у Ростові-на-Дону, повністю відбувши термін.

У кримінальній справі не було потерпілих, свідком обвинувачення проходив силовик

«В один з осінніх вечорів 2018 року під час масштабного рейду силовиків його будинок атакував загін озброєного спецназу. Правоохоронці вирішили, що сім'янин «підриває основи конституційного ладу та безпеки держави». Примітно, що у кримінальній справі не було потерпілих, свідком обвинувачення проходив силовик, а як фахівців залучали настоятеля православного храму та місцевого жителя з «вищою освітою за спеціальністю релігієзнавство». Опинившись у колонії, Сергій вивчився на столяра третього розряду, потім опанував професію зварювальника. За весь час він отримав 13 заохочень», – повідомили в Європейській асоціації «Свідків Єгови».

Сергій Філатов намагався домогтися умовно-дострокового звільнення, але йому в цьому відмовили, пославшись на те, що він не визнав провину.

«У Криму більш жорсткі вироки»

Загалом у Криму з 2017 року зазнали кримінального переслідування 35 представників «Свідків Єгови», повідомляють у Кримській правозахисній групі. Більшості винесено вироки від шести і більше років позбавлення волі. Ці справи розглядаються з порушенням права на справедливий суд, стверджують правозахисники.

Серед засуджених у Криму за «екстремізм» – 60-річний Віктор Урсу з Джанкоя, який є представником «Свідків Єгови» у четвертому поколінні. Його батько – Олександр Урсу зазнав переслідувань за свою віру в радянські роки і згодом був реабілітований як жертва радянських репресій

Дають особливо великі терміни, умовних вироків майже немає. Їх здебільшого відбувають не в Криму, а в Росії

Переслідують «Свідків Єгови», як правило, за статтею 282.2 КК РФ (організація екстремістської діяльності та участь у ній). При цьому в окупованому Криму вироки для них є жорсткішими, ніж у сусідній РФ.

«У Криму ми спостерігаємо певну тенденцію до більш жорстких вироків для «Свідків Єгови». Там дають особливо великі терміни, умовних вироків майже немає. Їх здебільшого відбувають не в Криму, а в Росії», – розповів Крим.Реалії представник Європейської асоціації «Свідків Єгови» Ярослав Сивульський.

Загалом за вісім років після оголошення «Свідків Єгови» поза законом у РФ сумарні вироки, пов'язані з позбавленням їх волі, «перевищили 1000 років», стверджують в організації.

«У 2025 році зросла кількість обшуків, нових фігурантів кримінальних справ, випадків невмотивованого насильства щодо вірян. По всій країні правоохоронні органи ведуть стеження за вірянами, зокрема за допомогою агентів, які видають себе за тих, хто цікавиться Біблією. Вони місяцями, а часом і роками таємно записують розмови, а потім дають свідчення в суді як секретні свідки», — стверджують «Свідки Єгови».

«Перше, що зробив Гітлер — заборонив «Свідків Єгови»

Ще до того, як Росія формально оголосила «Свідків Єгови» екстремістською організацією, її представники в Криму повідомляли Крим.Реалії, що змушені жити під пресингом з боку російських спецслужб і відбиватися в судах від усіляких звинувачень.

Представники ФСБ задовго до формальної заборони організації перешкоджали її учасникам у проведенні регіональних конгресів, зривали служби, обшукували вірян і затримували їх на вулицях під час роботи біля інформаційних стендів. Один із прикладів того, як силовики РФ зривали богослужіння, вдалося зафіксувати в липні 2016 року в Алушті.



У колективному листі кримських організацій «Свідків Єгови», який їхні представники у 2017 році передали редакції Крим.Реалії, політику Росії порівнювали з діями Гітлера під час Другої світової війни.

«Свідки Єгови» суворо та послідовно дотримуються політичного нейтралітету – не беруть до рук зброї, не беруть участі в референдумах та виборах політиків

«Перше, що зробив Гітлер у 1933 році, приблизно через місяць після приходу до влади – заборонив «Свідків Єгови», які після цього стали першими в'язнями фашистських концтаборів. Основна «загроза» для держави, мабуть, полягає в тому, що як тоді, так і зараз «Свідки Єгови» суворо та послідовно дотримуються політичного нейтралітету – не беруть до рук зброї, не беруть участі в референдумах та виборах політиків. У нацистській Німеччині близько 270 «свідків» були обезголовлені, повішені та розстріляні за відмову воювати за нацистів. Ще 11 тисяч через це потрапили до концтаборів, де 1220 із них загинули. Хочеться вірити, що в сучасній Росії до такого не дійде», – заявляли вони.

За даними української правозахисної організації «Крим SOS», серед жертв політично мотивованих кримінальних переслідувань у Криму приблизно кожен восьмий – це «Свідок Єгови».

Порушуючи релігійну свободу, окупаційна адміністрація цілеспрямовано знищує культурне та національне розмаїття

Переслідування вірян, не підконтрольних владі РФ, є частиною російської політики «централізації релігійного життя та витіснення нелояльних громад», стверджують у Представництві президента України в АРК.

«Порушуючи релігійну свободу, окупаційна адміністрація цілеспрямовано знищує культурне та національне розмаїття, яке протягом багатьох років було особливістю Криму. Відсутність плюралізму дозволяє Росії нав’язувати єдину ідеологічну, культурну та релігійну модель, яка слугує інструментом асиміляції, контролю та витіснення всього, що асоціюється з українською ідентичністю», – заявляють у відомстві.

У Представництві нагадали, що обмеження свободи релігії в Криму «грубо порушують» фундаментальні міжнародні норми – статтю 18 Загальної декларації прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, а також численні резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Інші окуповані території

Жорстокі переслідування представників різних релігійних громад розпочалися ще у 2014 році, одразу як Росія окупувала Крим і встановила гібридний контроль над Донецьком і Луганськом.

Людей, за їхню віру, почали затримувати, катувати і фізично знищувати. Так на у місті Слов'янську Донецької області 8 червня 2014 року російські бойовики розстріляли чотирьох членів протестантської церкви «Преображення Господнє».

Пастора протестантської церкви Олександра Хомченка силовики угруповання «ДНР» затримали і катували з неймовірною жорстокістю, зокрема піднімаючи на дибу. Пізніше, внаслідок завданої катуваннями шкоди здоров'ю, Хомченко помер

Хомченко був одним із десяти колишніх заручників угруповань «ЛНР/ДНР», які розповіли свої історії для спільного проєкту Центру громадянських свобод, Фундації «Відкритий діалог» та Радіо Свобода – «Заручники війни. Вони пройшли крізь пекло».

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський вважає, що Росія – це один із найбільших у світі переслідувачів релігійної свободи.

Ще у 2024 він заявив: «Найбільше страждають православні, які не належать до Московського патріархату. Потім протестанти, баптисти, п’ятидесятники, адвентисти сьомого дня. Улюблена ціль російських окупантів – це «Свідки Єгови», які повністю заборонені в Росії. Також переслідуються мусульмани. Вони за визначенням не можуть терпіти будь-якого інакодумства і будь-якої релігійної свободи, будь-якого пориву до Бога, до істини, крім того, що спускається Московським патріархатом».

У полі особливої уваги з боку російських силовиків перебувають протестантські церкви, наголошує посадовець. За його словами, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вони були офіційно проголошені «американськими шпигунами».

«Баптистське братство в Україні є одним з найбільших в Європі, одним з найбільш згуртованих, одним з таких, які надають найбільшу допомогу не тільки одновірцям, а всім в Україні. Ця церква, те, що називається, «знаходиться зі своїм народом» під час цієї війни. І за це її служителі в багатьох містах, зокрема в окупації, піддаються репресіям і переслідуванням», – пояснив Єленський.

А в червні 2025 року тодішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія вбила на українській території щонайменше 70 представників релігійних організацій.

«З 2014 року російські окупанти вбили щонайменше 70 священнослужителів. Росія намагається знищити свободу совісті, переслідує протестантські громади, викрадає та катує священнослужителів, забороняє діяльність незалежних релігійних організацій», — зазначив очільник українського уряду.



