Російська влада в Криму стурбована посиленням проукраїнських настроїв у підлітків – активіст

В анексованому Росією Криму окупаційна влада б’є на сполох через посилення проукраїнських настроїв у підлітковому середовищі, розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії активіст міжнародної кампанії #LiberateCrimea із Криму на умовах анонімності.

За словами співрозмовника, в зв’язку з цим Міністерство освіти і науки російського уряду Криму отримало завдання забезпечити максимальну залученість підлітків у всілякі гуртки, секції та клуби, а також посилити проросійську пропаганду в усіх дитячих закладах.

«Кримські підлітки все частіше самі виходять на зв’язок із проукраїнськими інформаційними ресурсами, волонтерами, самі вчать українську мову, спілкуються нею між собою. Закінчивши школу, дехто виїжджає на підконтрольну Україні територію та ще й дає сміливі інтерв’ю, що показує провал російської пропаганди у шкільному та студентському середовищі», – розповів активіст.





Він послався на дані зі своїх джерел, за якими з цього питання відбулася закрита нарада за участі російських чиновників та силовиків, на якій ухвалили рішення посилити контроль над підлітками, а також підвищити пропагандистський тиск на їхній світогляд.

За інформацією активіста, минулого тижня по всіх батьківських чатах пройшла розсилка про необхідність залучення дітей до різних секцій та гуртків. Вона містить рекомендації для зниження «ризику потрапляння вашої дитини під вплив пропаганди екстремістів». Зокрема, батькам радять знати, з ким їхні діти спілкуються й проводять час.

«Обговорюйте політичну, соціальну та економічну обстановку у світі, міжетнічні відносини. Підлітку важко розібратися в поєднаннях світового соціуму та екстремістські групи часто користуються цим, трактуючи певні події на користь своєї ідеології. Забезпечте дозвілля дитини. Спортивні секції, гуртки за інтересами, громадські організації, військово-патріотичні клуби дадуть змогу для самореалізації та самовираження підлітка, значно розширять коло спілкування. Контролюйте інформацію, яку отримує дитина. Звертайте увагу, які передачі дивиться, які книги читає, на яких сайтах буває», – йдеться в повідомленнях, які розміщують адміністрації кримським навчальних закладів у батьківських чатах.

Крим.Реалії зазначає, що російська влада визнає: діти та підлітки на півострові все частіше допомагають українським спецслужбам у їх боротьбі з Росією.