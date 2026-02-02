Техніки на $440 млн: втрати окупантів у Криму від початку року

Незважаючи на холодну погоду, січень в окупованому Росією українському Криму видався по-справжньому «гарячим». Сили оборони України завдали низки ударів по російських військових та інфраструктурних об'єктах на Кримському півострові. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зібрав усю інформацію, а також визначив вартість ураженої військової техніки та обладнання.

Новорічні «подарунки» від СБС та українських хакерів

У перший день Нового року командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді повідомив у своєму телеграм-каналі про ураження військової техніки противника в Криму.

«РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардійське, АР Крим, ТОТ) – для контролю повітряного простору, визначення координат і розпізнавання повітряних цілей та управління повітряним рухом. РЛП аеродрому «Гвардійське» (АР Крим, ТОТ) – радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування «Гвардійське» та позиційного району для розміщення, підготовки до запуску ОТРК «Іскандер-М» та здійснення пусків БпЛА «Shahed», – написав Бровді.

Наступного дня, 2 січня, Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про те, що уразили радіолокаційну станцію в Криму.

«Було уражено радіолокаційну станцію в тимчасово окупованому Криму, яка забезпечувала спостереження за повітряним простором», – йдеться у повідомленні СБС.

На опублікованому СБС відео показано ураження РЛС управління повітряним рухом на аеродромі «Гвардійське».

«Радіолокаційна станція «Каста-2Е2» – це найменування у повідомленні Роберта Бровді вказано, можливо, помилково. РЛС такого типу йдуть тільки на експорт, у ЗС Росії не використовуються, оскільки мають занижені характеристики. У російській армії стоїть на озброєнні «Каста-2-2», – на умовах анонімності розповів Крим.Реалії військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

РЛС 39Н6 «Каста 2-2» застосовується в дивізійній ланці ППО сухопутних військ – на пунктах управління начальників ППО дивізій та на КП зенітних ракетних полків «Тор». Її головне завдання – своєчасне виявлення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та БпЛА, що летять на малій висоті. Вартість «Каста-2-2» залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

Ще один новорічний «подарунок» зробили українські хакери. Атака позбавила інтернету «значну частину абонентів» «СимСтар», повідомляла пресслужба компанії. Вранці 2 січня у компанії прокоментували поточну ситуацію.

«Наслідки виявилися вкрай серйозними. Відновлення такої інфраструктури – це надскладний процес, як технічно, так і фізично. У роботах задіяні абсолютно всі співробітники нашої групи компаній та залучені фахівці. Подібні удари не минають безслідно для жодного провайдера», – зазначалося у повідомленні «СимСтар».

5 січня телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляв із посиланням на своїх підписників, що по телефону техпідтримки звучить аудіоролик, у якому заявляється, що це результат атаки українських хакерів. Можливість зв'язку з живим оператором при цьому відключена. «Абоненти почали відмовлятися від послуг SimStar і переходити до інших провайдерів», – пише телеграм-канал.

Тільки 12 січня компанія «СимСтар» повідомила, що усунені всі наслідки атаки й інтернет-з'єднання відновлене для всіх клієнтів.

Підконтрольне РФ Міністерство внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму повідомило, що відповідальність за кібератаку нібито взяли на себе українські хакерські угруповання. Зазначається, що інцидент мав спланований і масовий характер.

Водночас у відкритому доступі немає інформації про те, що будь-яке угруповання хакерів узяло на себе відповідальність за атаку на «СимСтар».

Компанія SimStar надає інтернет-послуги у Сімферополі, Красногвардійському районі та інших містах Криму.

Склад боєприпасів, потяг та потужна електропідстанція

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді повідомив про удар по складу боєприпасів біля села Міжгір’я в Криму. Атака відбулася в період з 2 по 7 січня, точну дату не вказано.

Моніторингова група телеграм-каналу «Крымский ветер» визначила місце розташування складу в Білогірському районі. Він розташований на південний захід від села Міжгір’я.

На супутниковому знімку видно будівлі п'яти складів, боєприпаси в ящиках на відкритій території, а також вантажні автомобілі.

8 січня Сили спеціальних операцій (ССО) уразили ешелон із пально-мастильними матеріалами на наливній естакаді нафтобази «Гвардійське», повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Удару було завдано з метою порушення системи забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів угруповання російських окупаційних військ «Дніпро», – йдеться у повідомленні.

«Ураження завдано із застосуванням вітчизняних дронів-камікадзе FP-2», – уточнили в ССО та опублікували відео удару по потягу.

Пізно ввечері 7 січня телеграм-канал «Крымский ветер» із посиланням на підписників повідомляв, що у Гвардійському російська ППО стріляє по дронах.

Ще за тиждень, 15 січня, було завдано удару по електропідстанції в Первомайському районі Криму.

«Наше джерело повідомляє про приліт по електропідстанції в Криму. Приблизно близько 17:30», – написав «Крымский ветер».

Підприємство «Крымэнерго» за годину повідомило про аварійне відключення електроенергії одразу в чотирьох районах Криму – Джанкойському, Красногвардійському, Роздольненському та Первомайському, посилаючись на «технологічні порушення в мережах».

Увечері «Крымский ветер» заявив, що уражено електропідстанцію ПС 330 кВ «Островська» у Первомайському районі.

Пізніше Міністерство оборони РФ відзвітувало про збиття над Кримом та Азовським морем українських БпЛА. «У період із 16.00 мск до 20.00 мск черговими засобами ППО знищено дев'ять українських безпілотних літальних апаратів: сім БпЛА – над територією Республіки Крим, два БпЛА – над акваторією Азовського моря», – написали в телеграм-каналі російського відомства.

Скільки при цьому безпілотників не було збито, не повідомляється.

Наступні кілька днів у Криму вводилися відключення електроенергії. Так, наприклад, 16 січня графіки були запроваджені в Роздольненському районі, а 17, 18 та 19 січня – у Сакському районі.

«У зв'язку з несприятливими погодними умовами... 17, 18 та 19 січня на території Сакського регіону будуть вжиті необхідні заходи щодо зниження споживання електроенергії», – повідомила російська адміністрація Сакського району.

У частині Джанкоя електроенергію подаватимуть у режимі «дві години через дві години», повідомив 20 січня голова російської адміністрації Джанкоя Віктор Івін, також посилаючись на підвищене навантаження в мережі.

«Інфраструктурні об'єкти в тилу противника, військові чи цивільні – це важливі елементи забезпечення ведення бойових дій. На складі зберігаються боєприпаси, які доставляються на фронт, залізничний потяг перевозить пальне для російських фронтових з'єднань і частин, потужна електропідстанція забезпечує електроенергією окупаційну армію на півострові», – прокоментував військовий експерт із Криму.

«Очі» та «руки» ППО

У Криму підрозділами Сил оборони України уражено об'єкти протиповітряної оборони росіян, повідомив 17 січня Генеральний штаб ЗС України.

За даними військових, уражено радіолокаційну станцію «Небо-У» в районі Євпаторії та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» у районі села Хуторок також поблизу Євпаторії.

Українські Військово-морські сили повідомили 20 січня про ураження в Джанкої диспетчерського пункту військового аеродрому. У телеграм-каналі ВМС опубліковано відео удару.

Коли саме відбувалася атака, не повідомляється, проте на кадрах відео вказано час завдання удару – близько першої години ночі 13 січня.

Про вибухи в районі військового аеродрому в Джанкої та стрільбу з його території по безпілотниках увечері 12 січня повідомляв телеграм-канал «Крымский ветер».

Міноборони РФ відзвітувало про знищення 21 безпілотника над Кримським півостровом та 8 – над Азовським морем. Про те, скільки цілей не було збито, російське оборонне відомство не повідомляє.

Це «мозок» аеродрому, що забезпечує безперервну та впорядковану роботу всієї бойової авіації

«Диспетчерський пункт військового аеродрому не просто важливий, а критично важливий для гарантування безпеки, ефективності та координації всіх польотів. Цей орган контролює повітряний рух у зоні зльоту/посадки, забезпечує безпечні інтервали, координує дії з іншими службами. Це, можна сказати, «мозок» аеродрому, що забезпечує безперервну та впорядковану роботу всієї бойової авіації. Саме звідси надходять команди управління рухом літаків і гелікоптерів для виконання бойових завдань. І саме сюди стікається вся інформація про ситуацію в повітрі та на льотному полі», – пояснив підполковник запасу ЗСУ з Криму.

Українська армія завдала серії ударів по російських РЛС в окупованому Криму, повідомив 22 січня Генштаб Збройних сил України.

Зазначається, що Сили оборони України здійснили ураження низки об'єктів, у ніч на 22 січня зафіксовано влучання по таких цілях:

РЛС 55Ж6 «Небо-У» (Євпаторія);

РЛС 59Н6-Е «Противник-ГЕ» (Лібкнехтівка);

РЛС 55Ж6М «Небо-М» (н.п. Русаківка).

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Наступного дня, 23 січня, Генштаб ЗСУ повідомив про ураження російської радіолокаційної станції «Подлет» у районі села Фрунзе в Сакському районі Криму.

«Радіолокаційні станції – це «очі» системи ППО, що дозволяють бачити цілі, а зенітні ракетні комплекси – її «руки», які ці цілі знищують. Це складна й дорога техніка», – пояснює військовий експерт із Криму.

За даними відомих контрактів, ціна одного ЗРГК «Панцирь-С1» при експортних поставках становить від 13,15 до 14,67 мільйона доларів США.

РЛС «Небо-У» (55Ж6У) коштує близько 100 мільйонів доларів США. Таких станцій у січні було уражено дві.

Вартість трикоординатної РЛС п'ятого покоління «Противник-ГЕ» (59Н6-Е) фахівці оцінюють у 60 мільйонів доларів.

РЛС 55Ж6М «Небо-М» також коштує 100 млн доларів.

Орієнтовна вартість однієї мобільної радіолокаційної станції (РЛС) 48Я6-К1 «Подлет» становить понад 5 мільйонів доларів США.

Таким чином вартість тільки ураженої в січні російської військової техніки – 439 млн доларів.