Журналісти оприлюднили повний список загиблих і зниклих безвісти на крейсері «Москва». Серед них 14 жителів Криму

Журналісти видання «Медіазона» та російської служби BBC разом із командою волонтерів встановили імена та прізвища 20 загиблих моряків та ще восьми зниклих безвісти внаслідок українського удару по російському ракетному крейсеру «Москва».

Раніше в січні Другий Західний окружний військовий суд розкрив дані про втрати на крейсері, визнавши, що він затонув після українського ракетного удару. Винним у знищенні крейсера був визнаний командира 406-ї артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна, якого заочно засудили до довічного ув’язнення. Невдовзі ця публікація зникла із сайту суду.

«Медіазона» опублікувала перший повний список моряків, які загинули на крейсері «Москва». Згідно з офіційними реєстрами РФ, вісім осіб із цього списку формально досі не оголошені померлими.

За даними видання, щонайменше 20 загиблих були строковиками. Більшість серед загиблих,14 осіб, жили в окупованих Криму чи Севастополі, ще трьох призвали на строкову службу з Далекого Сходу Росії. Скільки саме кримчан жили на півострові до його окупації в 2014 році, в повідомленні не вказується.

Російська влада та міністерство оборони досі не оприлюднили список загиблих на крейсері.

Збройні сили України атакували крейсер «Москва» 13 квітня 2022 року. Міністерство оборони Росії заявило, що на борту сталася пожежа, яка стала причиною детонації боєприпасів та затоплення. В Україні стверджували, що по крейсеру завдали удару двома ракетами «Нептун». Крейсер затонув 14 квітня.

Міноборони РФ спочатку повідомило, що загинула одна людина, а 27 моряків зникли безвісти. Джерело «Медузи», близьке до командування Чорноморського флоту, говорило, що загинули 37 людей. Суд у Севастополі в листопаді 2022 року визнав загиблими 17 моряків. Російська служба BBC та «Медіазона» в січні 2023-го повідомили, що встановили імена 22 загиблих членів екіпажу.

На другу річницю загибелі крейсера «Москва» в Севастополі відкрили пам’ятник загиблому екіпажу. На ньому вказані імена, прізвища, дати життя та звання 21 моряка. У 19 із них датою смерті значиться 13 квітня 2022 року.