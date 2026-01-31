В окупованому Криму не вистачає місць для поховання, попри заяви РФ про зменшення смертності – розслідування

В окупованому Криму не вистачає місць для поховань, і частину цвинтарів планують збільшити або вже розширили, деякі на десять відсотків своїх площ, у той час, як російська статистика свідчить про зменшення смертності. Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Крим.Реалії разом із OSINT-колегами Радіо Свобода досліджували супутникові знімки 13 цвинтарів і аналізували, наскільки змінилися цвинтарі головних міст Криму, починаючи з 2021 року. Продюсерка розслідувальних проектів і OSINT Радіо Свобода Рійн Альяс вивчила майже 400 супутникових знімків за період у чотири роки.

На знімках видно, наскільки збільшилися цвинтарі: приріст на деяких із них за вісім років досяг 10 відсотків, – зазначив завідувач лабораторії Геоінформаційних Систем Світового центру даних з геоінформатикиіа сталого розвитку Сергій Гапон.

«Динаміка за останні 7-8 років, що довелося дослідити, дійсно, приріст великий, це більше 10% по площі. Цвинтарі дійсно активно розширюються, переважно це стосується великих міст. Якщо це невеликі населені пункти, теж зростання помітне, проте важко часто сказати наскільки, тому що невеликі прирости по супутникових знімках часто можна і помилково ідентифікувати як щось інше. Це може бути знову ж таки не цвинтар, а біля нього щось будували, а суто без якихось спостережень місць важко це точно ідентифікувати як саме цвинтар», – пояснює Сергій Гапон.

Як вказують журналісти, у Криму не вистачає місць для поховань, гострий дефіцит спостерігається у Севастополі. Тамтешній цвинтар «Кальфа» збираються збільшити на шість гектарів, а «Мекензієві гори» – на 33 гектари. У Сімферополі майже заповнений цвинтар «Абдал». Його розширювати не планують, для нових поховань виділили 47 гектарів біля села Перово.

Для кожного із 13 досліджуваних цвинтарів в окупованому Криму було знайдено 30 знімків хорошої якості, розповідає Рійн Альяс, продюсерка розслідувальних проєктів й OSINT Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

«Нам пощастило, тому що через особливості роботи супутників, вони не отримують один і той же знімок з усіх куточків земної кулі щодня. Наприклад, в один день може бути знімок з одного цвинтаря, а потім з того ж цвинтаря може не бути хорошого знімка, наприклад, два місяці. Під хорошим я маю на увазі чіткий, без хмар, добре видимий. Його можна отримати раз на місяць. Так що зазвичай у нас є хоча б один знімок кожні два-три місяці. Отже, на кожний цвинтар, який ми оглядали, за моїми підрахунками, припадало приблизно 30 знімків», – пояснила Рійн Альяс.

Повне розслідування дивіться тут: