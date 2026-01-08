Із УПЦ (МП) до ПЦУ від 2022 року перейшли майже 1,4 тисячі релігійних громад – Держетнополітики

З Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) за 2022 – 2025 роки перейшли майже 1,4 тисячі громад, повідомила Державна служба з етнополітики і свободи совісті у відповіді на запит агентства «Інтерфакс».

За повідомленням, 2022 року таке рішення ухвалили 483 релігійні громади, 2023 року – 471 релігійна громада, в 2024 році – 233 релігійні громади і в 2025-му – 191 релігійна громада.

Найбільше релігійних громад перейшли в Київській області (306), Хмельницькій області (295), Вінницькій області (159), Житомирській області (128) і Черкаській області (104). Найменше – у Києві (6), Херсонській області (6), Харківській області (6), Миколаївській області (6), Івано-Франківській області (4) і Дніпропетровській (4). У Луганській, Донецькій і Запорізькій областях з УПЦ (МП) до ПЦУ не перейшла жодна релігійна громада за 2022 – 2025 роки, йдеться у відповіді.

Крім того, в Держетнополітики повідомили, що на 1 січня 2025 року в Україні налічувалося 10 118 релігійних організацій УПЦ (МП), з них 9792 – релігійні громади.

У травні минулого року в Україні почали перевірку Української православної церкви (в єдності з Московським патріархатом) на предмет зв’язків із Росією. Тоді сплинув дев’ятимісячний термін, який законом був відведений церкві на те, щоб довести відсутність зв’язків із Росією.

Нині суд розглядає справу про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату).

У 2023 році релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. У службі кажуть, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

УПЦ (МП) цю релігієзнавчу експертизу назвала «незаконною та проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження».

Читайте також: Крок до заборони: УПЦ (МП) визнана афілійованою із РПЦ. Що далі?