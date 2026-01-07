В ОГП повідомили про розслідування щодо підпільної школи УПЦ (МП) в Києві

Офіс генерального прокурора повідомляє про початок досудового розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами «Слідство.Інфо», щодо підпільної школи Української православної церкви (Московського патріархату) на території монастиря в Голосіївському районі Києва.

Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».

«За оприлюдненою інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками і залучали до виконання радянських пісень. У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення і функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи», – йдеться в повідомленні.

Про те, що в Києві діє підпільна школа УПЦ (МП), де викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми і навчають російським пісням, йшлося в оприлюдненому напередодні розслідуванні проєкту «Слідство.Інфо».

Журналісти вказують, що школа працює при монастирі УПЦ (МП) «Голосіївська пустинь». Директорка називає заклад «сімейним клубом», утім, він працює за розкладом як звичайна школа.

Документи школярів, як стверджується в розслідуванні, для формальності зберігають у ліцензованих українських школах, хоча діти там не навчаються. Загалом нині у цій школі навчається понад 60 дітей з 1 по 9 клас.

У Міністерстві освіти і Службі безпеки України після цього повідомили про проведення перевірки.

У травні минулого року в Україні почали перевірку Української православної церкви (в єдності з Московським патріархатом) на предмет зв’язків із Росією. Тоді сплинув дев’ятимісячний термін, який законом був відведений церкві на те, щоб довести відсутність зв’язків із Росією.

Нині суд розглядає справу про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату).

У 2023 році релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. У службі кажуть, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

УПЦ (МП) цю релігієзнавчу експертизу назвала «незаконною та проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження».