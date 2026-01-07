У Міносвіти й СБУ заявили, що перевіряють дані про підпільну школу УПЦ (МП) в Києві

У Міністерстві освіти і Службі безпеки України повідомили про проведення перевірки після повідомлень про те, що в Києві діє підпільна школа Української православної церкви (Московського патріархату).

«Сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі «руського міра», на четвертий рік повномасштабної війни – ситуація, яка не має жодних пояснень. У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим – це пряма загроза для дітей і держави, у якій вони живуть», – заявив міністр освіти Оксен Лісовий, коментуючи розслідування журналістів «Слідства.Інфо».

Він зазначив, що дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України «невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі, про яку йдеться в розслідуванні».

«Окремо і принципово будуть перевірені дії керівників і педагогів, залучених до цієї діяльності. За результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні, жорсткі рішення щодо організаторів й осіб, які безпосередньо здійснювали це навчання. Йдеться не лише про з’ясування того, чи мають відповідні заклади право надавати освітні послуги, а також про передання матеріалів до правоохоронних органів. У цій ситуації свою оцінку також має дати Служба безпеки України, з огляду на те, що подібні дії можуть містити ознаки підривної діяльності», – написав Лісовий у фейсбуці.

В СБУ на запит Суспільного повідомили, що досліджують «можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ (МП) «Голосіївська пустинь» у рамках кримінального провадження. Досудове розслідування триває».

Державна служба якості освіти України також анонсувала перевірку.

«Державна служба якості освіти України спільно з правоохоронними органами вживатиме всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних осіб до відповідальності. Наголошуємо: у четвертий рік повномасштабної війни питання дотримання законодавства в освітній сфері, захисту прав дітей та недопущення будь-яких проявів антидержавної ідеології в освітньому середовищі є питанням національної безпеки», – йдеться в заяві.

Про те, що в Києві діє підпільна школа УПЦ (МП), де викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми і навчають російським пісням, йшлося в оприлюдненому напередодні розслідуванні проєкту «Слідство.Інфо».

Журналісти вказують, що школа працює при монастирі УПЦ (МП) «Голосіївська пустинь». Директорка називає заклад «сімейним клубом», утім, він працює за розкладом як звичайна школа.

Документи школярів, як стверджується в розслідуванні, для формальності зберігають у ліцензованих українських школах, хоча діти там не навчаються. Загалом нині у цій школі навчається понад 60 дітей з 1 по 9 клас.

У травні минулого року в Україні почали перевірку Української православної церкви (в єдності з Московським патріархатом) на предмет зв’язків із Росією. Тоді сплинув дев’ятимісячний термін, який законом був відведений церкві на те, щоб довести відсутність зв’язків із Росією.

Нині суд розглядає справу про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату).

У 2023 році релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. У службі кажуть, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

УПЦ (МП) цю релігієзнавчу експертизу назвала «незаконною та проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження».