СБУ: з лютого 2022 року відкрили понад 200 проваджень щодо кліриків УПЦ (МП), 40 з них засуджені до ув’язнення

Служба безпеки України заявляє, що з початку повномасштабного вторгнення за її матеріалами було розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП).

Як повідомляє пресслужба відомства, з 2022 року було розпочато 208 кримінальних проваджень щодо антиукраїнської діяльності та інших злочинів з боку представників УПЦ (МП), серед фігурантів – 27 вищих чинів церкви: митрополити та архієпископи, які підозрюються у роботі на РФ.

«Викриті клірики виконували завдання російських спецслужб з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні. Для цього архієреї використовували релігійні громади, де вербували вірян до агентурного апарат РФ, виправдовували воєнні злочини рашистів та закликали до захоплення нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Також, як стверджують правоохоронці, окремі клірики причетні до розбещення неповнолітніх, поширення дитячої порнографії та організації «ухилянтських схем».

Загалом за матеріалами Служби безпеки 78 фігурантів-представників УПЦ (МП) вже отримали підозру у вчиненні злочинів, ще 40 священнослужителів вже засуджено до тюремного ув’язнення, зокрема, вироки одержали чотири архієреї – керуючі єпархіями у різних регіонах України, додають у спецслужбі.

Також у СБУ заявляють, що за її ініціативи припинено українське громадянство та скасовано посвідки на тимчасове проживання в Україні 19 клірикам УПЦ (МП), які мають російські паспорти. Зокрема, було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як очільник УПЦ (МП) Онуфрій.

У травні в Україні почали перевірку Української православної церкви (в єдності з Московським патріархатом) на предмет зв’язків із Росією. Тоді сплинув дев’ятимісячний термін, який законом був відведений церкві на те, щоб довести відсутність зв’язків із Росією.

Нині суд розглядає справу про припинення діяльності Київської митрополіїУкраїнської православної церкви (Московського патріархату).

У 2023 році релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. У службі кажуть, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

УПЦ (МП) цю релігієзнавчу експертизу назвала «незаконною та проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження».



