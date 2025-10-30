Голова Держетнополітики звинувачує УПЦ (МП) у затягуванні справи про ліквідацію Київської митрополії

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський вважає, що представники Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) навмисно затягують розгляд справи про її ліквідацію. У коментарі Радіо Свобода він заявив, що адвокати митрополії «зловживають судовими процедурами», щоб не допустити розгляду справи по суті.

«Вони говорять, що не отримували припису, тоді як митрополит Київський написав у своєму листі, що «ми отримали ваш припис,і не будемо його виконувати… Вони постійно говорять неправду і затягують час, тому що якщо почнеться розгляд по суті, то вони повинні будуть пояснити, чому вони не хочуть вийти зі складу організації, яка є безпосередньою учасницею війни проти України», – заявив Єленський в етері програми «Свобода Live».

Читайте також: Крок до заборони: УПЦ (МП) визнана афілійованою із РПЦ. Що далі?

Він також додав, що під час суду адвокати Київської митрополії діяли «надзвичайно агресивно».

Радіо Свобода запрошувало адвокатів Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) до участі в етері, проте відповіді на прохання так і не надійшло.

Водночас у соцмережі Telegram адвокат Київської митрополії УПЦ МП Микита Чекман повідомив, що до суду вже надійшло понад тисячу заяв від вірян про залучення їх до справи як третіх осіб, ще близько 300 таких заяв перебувають у канцелярії. Саме велика кількість таких звернень, за словами адвоката, стала однією з підстав для відкладення розгляду.

Як передає «Інтерфакс-Україна», Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 30 жовтня оголосив підозру в справі за позовом Держетнополітики щодо припинення діяльності УПЦ (МП). Наступне підготовче засідання у справі про ліквідацію Київської митрополії УПЦ МП має відбутися у грудні.





У серпні Держетнополітики ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою із забороненою іноземною релігійною організацією, а саме з Російською православною церквою.

20 серпня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №8371, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. Закон, серед іншого, передбачає, що РПЦ не може бути власником, учасником юридичних осіб, зареєстрованих в Україні.

Як заявив в коментарі hromadske голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (Московського патріархату) митрополит Климент, цей закон стосується релігійних організацій, які афільовані з закордонними центрами, а УПЦ, за його словами, не має адміністративних зв’язків з такими, а якщо ж її хтось буде у цьому звинувачувати — це буде «виключно маніпулятивно».

У 2023 році релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. У службі кажуть, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

УПЦ (МП) цю релігієзнавчу експертизу назвала «незаконною та проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження».



