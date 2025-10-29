ВАКС: за екссуддю Львова внесли 20 мільйонів гривень застави

Вищий антикорупційний суд отримав 20 мільйонів гривень застави, внесеної за колишнього суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова. Про це журналістам повідомила пресслужба суду 29 жовтня.

За словами керівниці відділу комунікацій ВАКС Олесі Чемерис, кошти найдішли на рахунок суду.

Журналіст Олег Новіков уточнив, що на екссуддю наклали низку зобов’язань. Зокрема, прибувати на кожну вимогу, повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи, не спілкуватися з низкою осіб щодо обставин справи, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Читайте також: Суд стягнув в дохід держави активи ексміністра Захарченка

20 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід колишньому заступнику голови Верховного Суду (2017–2022 роки), зменшивши розмір застави у майже 15 разів – з 302 800 000 гривень до 20 000 000 гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляла про намір оскаржувати це рішення. Повідомлення не містило імені екссудді, але обставини вказували на Богдана Львова.

Богдана Львова підозрюють у пособництві привласненню української частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», що належав державі в особі Фонду держмайна. Збитки оцінюють у 1,4 млрд грн.

Також 5 жовтня 2022 року Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства РФ.

Читайте також: САП прокоментувала закриття справи проти ексміністра інфраструктури через термін давності

15 вересня того ж року журналісти-розслідувачі «Схем» оприлюднили розслідування «Український суддя з російським паспортом», в якому навели численні докази з низки джерел та баз даних, в тому числі публічних, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Він отримав громадянство ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт РФ після досягнення 45-річчя.

Після виходу розслідування суддя Львов визнав, що в реєстрах РФ є дані про його громадянство, але заявив, що це «якісна підробка» для «дестабілізації роботи судової системи України». 26 та 28 вересня 2022 року він опублікував дописи на своїй сторінці у фейсбуці, ставлячи під сумнів окремі документи з розслідування, називаючи його «чистим фейком».



У своєму детальному аналізі «Український суддя з паспортом РФ. Продовження розслідування «Схем»» журналісти спростували звинувачення Львова та покроково підтвердили висновки свого розслідування.





