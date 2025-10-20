ВАКС у 15 разів зменшив заставу для екссудді Верховного суду Львова. САП буде оскаржувати

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що оскаржить зміну запобіжного заходу колишньому заступнику голови Верховного Суду, повідомляє пресслужба САП.



20 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід колишньому заступнику голови Верховного Суду (2017–2022 роки), зменшивши розмір застави у майже 15 разів – з 302 800 000 гривень до 20 000 000 гривень.

Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

12 серпня 2025 року слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід підозрюваному із тримання під вартою на більш м’який – заставу в розмірі 302 800 000 гривень. Зважаючи на те, що протягом 5 днів особа не внесла заставу, прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування більш суворого запобіжного заходу, а саме тримання під вартою з альтернативою внесення застави, нагадують в антикорупційній прокуратурі.



У повідомленні САП не вказано ім’я колишнього заступника голови Верховного суду, але, судячи з фабули справи, йдеться про Богдана Львова..

Богдана Львова підозрюють у пособництві привласненню української частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», що належав державі в особі Фонду держмайна. Збитки оцінюють у 1,4 млрд грн.

Також 5 жовтня 2022 року Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства РФ.

15 вересня того ж року журналісти-розслідувачі «Схем» оприлюднили розслідування «Український суддя з російським паспортом», в якому навели численні докази з низки джерел та баз даних, в тому числі публічних, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Він отримав громадянство ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт РФ після досягнення 45-річчя.

Журналісти встановили, що в день підпису заяви про отримання паспорта, оформленої від його імені, він перебував у Москві. Саме за російським паспортом Богдана Львова проводилися операції з незадекларованим нерухомим майном його родини в Москві, йшлося в розслідуванні з посиланням на історичні витяги з реєстру нерухомості РФ. В день оформлення цієї угоди він також приїжджав до російської столиці потягом з Києва. Його дружина, яка народилася в Москві, також має громадянство РФ.

У коментарі журналістам до виходу розслідування сам суддя заперечив, що має російське громадянство, попри наведені дані.

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень. У коментарі журналістам до виходу розслідування сам суддя заявив, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи і час, щоб «розібратися», після чого не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

Після виходу розслідування суддя Львов визнав, що в реєстрах РФ є дані про його громадянство, але заявив, що це «якісна підробка» для «дестабілізації роботи судової системи України». 26 та 28 вересня 2022 року він опублікував дописи на своїй сторінці у фейсбуці, ставлячи під сумнів окремі документи з розслідування, називаючи його «чистим фейком».



У своєму детальному аналізі «Український суддя з паспортом РФ. Продовження розслідування «Схем»» журналісти спростували звинувачення Львова та покроково підтвердили висновки свого розслідування.