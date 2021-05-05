НАБУ завершило розслідування дій експерта у справі передачі нафтопроводу «Самара – Західний напрямок»

У Національному антикорупційному бюро повідомили про завершення розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок» за державою, повідомила у середу пресслужба НАБУ.

«1 травня 2021 року підозрюваній відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Дії підозрюваної кваліфіковані за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 КК України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді). За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, що став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок» за державою», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ кажуть, що ТОВ «Прикарпатзахідтранс» на підставі судового рішення, що базувалося «на завідомо неправдивому висновку експерта, безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу».

У відомстві нагадали, що експертці повідомили про підозру ще в лютому через неправомірні дії у сприянні щодо виведенні з держвласності стратегічного об’єкта.

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23 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», яка проходить територією України. ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» подало апеляцію на рішення суду, але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в її задоволенні.

19 лютого РНБО ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частини нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Того ж дня РНБО вирішила запровадити санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.



Правоохоронцям доручили розслідувати, як державна власність опинилася у приватних руках.

Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрям» має ділянку на території України довжиною 1433 кілометри, яка сполучає її з Росією та Білоруссю та тягнеться до західного кордону. Останнім часом цим трубопроводом постачається дизпаливо: експерти оцінюють ці обсяги до 2 мільйонів тонн на рік, або близько 20% українського ринку дизельного пального.

Як з’ясувала програма «Схеми», все паливо, яке йде цим трубопроводом із Росії, проходить через посередника: групу Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого вважають другом Віктора Медведчука.

ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» має серед переліку власників швейцарську фірму International Trading Partners AG та громадянина Німеччини Анатолія Шефера, який в підсумку також володіє і швейцарською компанією, свідчать бази даних юридичних осіб.

Народний депутат Медведчук заперечує причетність до газопроводу «Самара – Західний напрям».