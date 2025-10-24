Доступність посилання

Суд стягнув в дохід держави активи ексміністра Захарченка

Після перемоги Революції Гідності Віталій Захарченко втік до Росії, де став «активним учасником інформаційної війни проти України», повідомляє Мін’юст (фото 2012 року)
Після перемоги Революції Гідності Віталій Захарченко втік до Росії, де став «активним учасником інформаційної війни проти України», повідомляє Мін’юст (фото 2012 року)

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави майно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка – про це ВАКС і Міністерство юстиції повідомили 24 жовтня.

Таким чином суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій проти Захарченка.

«Суд ухвалив рішення стягнути в дохід держави активи, які належать Захарченку, зокрема шість об’єктів нерухомості (у тому числі дві квартири у Києві), корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках», – повідомляє міністерство.

Читайте також: Розгін учасників Революції Гідності: ДБР завершило розслідування щодо екскерівництва МВС

Мін’юст подякував Державному бюро розслідувань за надані матеріали та «системне сприяння в реалізації санкційної політики».

ВАКС, не називаючи імені ексголови МВС із 2011 по 2014 роки, уточнив перелік стягнених активів:

  • кошти на банківських рахунках – 157 617,16 гривень
  • квартира площею 160,7 квадратних метра у Печерському районі Києва

Також в дохід держави стягнули майно, записане на близьких осіб ексміністра:

  • квартиру загальною площею 75,2 квадратних метра на Печерську
  • 2/5 частки у праві спільної часткової власності на будівлю лазнє-прального комбінату загальною площею 404,2 квадратних метра в Донецьку
  • два підвальних приміщення у Донецьку загальною площею 214,1 кв. м.
  • квартиру в Донецьку загальною площею 138,5 кв. м.
  • 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «САНН ДЕ ЛІОН»

ДБР підсумовує, що загальна вартість стягнених активів – понад 400 мільйонів гривень.

Учасник справи або його захист можуть оскаржити рішення суду протягом п’яти днів з дня проголошення.

Як нагадує Мін’юст, Віталій Захарченко очолював Державну податкову службу у 2010-2011 роках, а у 2011–2014 роках обіймав посаду Міністра внутрішніх справ України. Після перемоги Революції Гідності Захарченко втік до Росії, де став «активним учасником інформаційної війни проти України».

В Україні Захарченка звинувачують у державній зраді, створенні злочинної організації, організації тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Низку справ вже передали до суду.


