Суд стягнув в дохід держави активи ексміністра Захарченка

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави майно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка – про це ВАКС і Міністерство юстиції повідомили 24 жовтня.
Таким чином суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій проти Захарченка.
«Суд ухвалив рішення стягнути в дохід держави активи, які належать Захарченку, зокрема шість об’єктів нерухомості (у тому числі дві квартири у Києві), корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках», – повідомляє міністерство.
Мін’юст подякував Державному бюро розслідувань за надані матеріали та «системне сприяння в реалізації санкційної політики».
ВАКС, не називаючи імені ексголови МВС із 2011 по 2014 роки, уточнив перелік стягнених активів:
- кошти на банківських рахунках – 157 617,16 гривень
- квартира площею 160,7 квадратних метра у Печерському районі Києва
Також в дохід держави стягнули майно, записане на близьких осіб ексміністра:
- квартиру загальною площею 75,2 квадратних метра на Печерську
- 2/5 частки у праві спільної часткової власності на будівлю лазнє-прального комбінату загальною площею 404,2 квадратних метра в Донецьку
- два підвальних приміщення у Донецьку загальною площею 214,1 кв. м.
- квартиру в Донецьку загальною площею 138,5 кв. м.
- 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «САНН ДЕ ЛІОН»
ДБР підсумовує, що загальна вартість стягнених активів – понад 400 мільйонів гривень.
Учасник справи або його захист можуть оскаржити рішення суду протягом п’яти днів з дня проголошення.
Як нагадує Мін’юст, Віталій Захарченко очолював Державну податкову службу у 2010-2011 роках, а у 2011–2014 роках обіймав посаду Міністра внутрішніх справ України. Після перемоги Революції Гідності Захарченко втік до Росії, де став «активним учасником інформаційної війни проти України».
В Україні Захарченка звинувачують у державній зраді, створенні злочинної організації, організації тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Низку справ вже передали до суду.
