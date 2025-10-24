Суд стягнув в дохід держави активи ексміністра Захарченка

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави майно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка – про це ВАКС і Міністерство юстиції повідомили 24 жовтня.

Таким чином суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій проти Захарченка.

«Суд ухвалив рішення стягнути в дохід держави активи, які належать Захарченку, зокрема шість об’єктів нерухомості (у тому числі дві квартири у Києві), корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках», – повідомляє міністерство.

Мін’юст подякував Державному бюро розслідувань за надані матеріали та «системне сприяння в реалізації санкційної політики».

ВАКС, не називаючи імені ексголови МВС із 2011 по 2014 роки, уточнив перелік стягнених активів:

кошти на банківських рахунках – 157 617,16 гривень

квартира площею 160,7 квадратних метра у Печерському районі Києва

Також в дохід держави стягнули майно, записане на близьких осіб ексміністра:

квартиру загальною площею 75,2 квадратних метра на Печерську

2/5 частки у праві спільної часткової власності на будівлю лазнє-прального комбінату загальною площею 404,2 квадратних метра в Донецьку

два підвальних приміщення у Донецьку загальною площею 214,1 кв. м.

квартиру в Донецьку загальною площею 138,5 кв. м.

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «САНН ДЕ ЛІОН»

ДБР підсумовує, що загальна вартість стягнених активів – понад 400 мільйонів гривень.

Учасник справи або його захист можуть оскаржити рішення суду протягом п’яти днів з дня проголошення.

Як нагадує Мін’юст, Віталій Захарченко очолював Державну податкову службу у 2010-2011 роках, а у 2011–2014 роках обіймав посаду Міністра внутрішніх справ України. Після перемоги Революції Гідності Захарченко втік до Росії, де став «активним учасником інформаційної війни проти України».

В Україні Захарченка звинувачують у державній зраді, створенні злочинної організації, організації тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Низку справ вже передали до суду.



