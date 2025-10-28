Розтрата при закупівлі дронів – САП і НАБУ повідомили про підозру посадовцям Держспецзв’язку

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 28 жовтня повідомили про підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній.

Як ідеться в інформації САП, їх вважають причетними до організації та реалізації злочинної схеми розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України, дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

«У 2023 році після ухвалення змін до Державного бюджету України Держспецзв’язку виділено 30 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників. У межах досудового розслідування встановлено, що в керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів», – указано в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що за цим планом постачання дронів мало відбуватися наперед визначеними компаніями за завищеними цінами.

«Протягом травня-вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компаній», – інформують у САП.

За даними слідчих, ці дії завдали бюджету України збитків на суму понад 90 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у справі триває, коментарі фігурантів або їхнього захисту наразі недоступні.



