НАБУ та САП завершили досудове розслідування проти ексголови Хмельницької МСЕК та її родини

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування за підозрою щодо колишньої голови Хмельницької медико-соціальної експертної комісії, ексдепутатки Хмельницької обласної ради, її чоловіка та сина. Про це відомства заявили 27 жовтня.

Відповідне рішення ухвалив прокурор САП.

«Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами слідства, після чого справу скерують до суду», – заявляє НАБУ.

Справу кваліфікували за статтями про недостовірне декларування, незаконне збагачення та легалізацію майна.

Відомства не називють ім’я підозрюваної, обставини вказують на ексочільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу.

Крупа перебувала під вартою з жовтня минулого року по вересень 2025-го, коли за неї Тоді розмір застави їй був призначений у розмірі у 500 мільйонів гривень. Під час подальших судових розглядів розмір застави поступово зменшували.

Державне бюро розслідувань торік у жовтні заявило, що підозрює керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків, за даними слідчих, у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Також правоохоронці розповіли, що родині топчиновників належить низка об’єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, а також за кордоном.

Розпочато кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

Сама чиновниця публічно не коментувала справу.

30 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №12178, який передбачає ліквідацію в Україні медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).







