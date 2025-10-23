Свідка в справі Магамедрасулова підозрюють у дачі неправдивих свідчень

Свідку у справі про пособництво державі-агресору повідомили про підозру в завідомо неправдивих показаннях органу досудового розслідування та суду, заявив Офіс генерального прокурора.

За повідомленням, підозрюваний, якого допитували як свідка в кримінальному провадженні за пособництво державі-агресору та зловживання впливом, нібито умисно надав неправдиві відомості для введення в оману слідства і суду.

«Попри те, що він був двічі попереджений про кримінальну відповідальність за неправдиві покази — під час допитів органом досудового розслідування та під час судового засідання у Печерському районному суді міста Києва — повідомив неправдиві обставини щодо змісту та контексту своєї розмови з підозрюваним у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом», – стверджує прокуратура.

У відомстві вважають, що таким чином чоловік намагався «допомогти уникнути кримінальної відповідальності знайомому підозрюваному».

Імені підозрюваного та деталей справи, про яку йдеться, Офіс генпрокурора не наводить. Водночас, за даними джерел Hromadske, йдеться про Юсуфа Мамешева – свідка в справі проти посадовця Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова.

Днями Суспільне також повідомило з посиланням на прокурора Олександра Смірнова, що Служба безпеки України проводить розслідування щодо свідчень Мамешева. Зокрема, він зазначав, що в телефонній розмові з Магамедрасуловим обговорював продаж технічних конопель до Узбекистану, а не російського Дагестану. СБУ натомість наполягає, що в записі розмови Мамешева із детективом НАБУ йшлося саме про Дагестан.