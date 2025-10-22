САП: ексголову Тернопільської облради визнали винним у недостовірному декларуванні

Вищий антикорупційний суд 22 жовтня виніс вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради в справі про декларування завідомо недостовірних відомостей – про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленням, експосадовця визнали винним і призначили покарання у виді 68 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком один рік.

Вирок суду набуде законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляції.

За даними слідства, обвинувачений у деклараціях за 2022–2023 роки не вказав відомості про квартиру площею 201,9 квадратних метри, що належала його матері і яку він використовував разом із членами сім’ї.

Також посадовець не вніс інформацію про кошти на банківському рахунку, паркувальне місце, автомийку та кладову, які належать його родині. Загальну суму незадекларованого майна за 2022 рік оцінили в 2,2 мільйона гривень, за 2023-й – у понад 2 мільйона.

Ім’я колишнього посадовця САП не називає, обставини вказують на колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка. У червні 2025 року суд також визнав його винним у проханні надати та одержанні понад 600 тисяч гривень неправомірної вигоди.

28 червня 2023 року Вищий антикорупційний суд застосував до голови Тернопільської обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26 серпня 2023 року включно. Альтернативою суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 200 гривень. На наступний день Головка звільнили з-під варти після внесення застави. Звинувачення проти себе в справі про неправомірну вигоду він відкидав. Його публічних коментарів щодо нового вироку наразі немає.

1 серпня 2024 року суд поновив Головка на посаді голови Тернопільської облради. Але того ж дня депутати обласної ради повторно проголосували за його звільнення.





