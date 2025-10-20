У СБУ підтвердили проведення обшуків у родичів посадовця НАБУ

Cлужба безпеки України (СБУ) проводить обшуки у низки осіб, в тому числі родичів посадовця Національного антикорупційного бюро (НАБУ), в рамках провадження щодо незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, повідомила пресслужба СБУ кільком українським медіа.

«СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводить обшуки у рамках одного із раніше відкритих кримінальних проваджень щодо незаконного збагачення та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», – поінформували в спецслужбі.

У СБУ зазначили, що слідчо-оперативні заходи проходять у низки осіб, в тому числі в родичів посадовця НАБУ.

«Усі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства України», – додали у відомстві.

Раніше сьогодні у Національному антикорупційному бюро заявили, що у понеділок працівники Служби безпеки України провели обшуки у родичів детектива бюро, який, серед іншого, розслідував справу «Роттердам+».



У НАБУ додали, що продовжує виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів.